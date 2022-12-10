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Чому з'являється сиве волосся і що з цим робити

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Час на прочитання
2 хв
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Чому з'являється сиве волосся і що з цим робити

Фото: Pexels

“Любити і простити” – кажуть трихологи – лікарі, які дбають про ваше волосся.

Тому uahealth рекомендують трішки розібратися з причинами й точками впливу на цей природний та досі осяяний міфами процес. 

Втрата кольору волосся відбувається через клітини меланоцити, які відповідають за синтез меланіну. Меланін в організмі відповідає за пігментацію. 

Цікаве: в природі є два пігменти – еумеланін та феомеланін. Еумеланін забезпечує темні відтінки (привіт, брюнетки та шатенки). Феомеланін – за жовтий та червоний (привіт, блондинки та руденькі).

Саме через сповільнений синтез меланіну ми і починаємо сивіти. І це не завжди пов’язано зі старістю.

Які ще бувають причини: 

  • генетика (орієнтуйся на те, коли посивіли твої батьки);
  • стрес (руйнує меланоцити, доведено наукою!;
  • регулярний приймання антибіотиків, зловживання алкоголем і незбалансоване харчування;
  • хронічні захворювання;
  • порушення в роботі ендокринної системи, гормонального фону;
  • дефіцит важливих вітамінів і мінералів.

Чи існує чарівна пігулка від посивіння?

Якщо волосся вже посивіло – воно не може перестати сивіти. 

Але вчені активно працюють над створенням ліків проти сивини. Вони на початку шляху, тому поки процес посивіння є незворотнім та неминучим (а ще гарним).

Як уповільнити посивіння?

  • Захищайтеся від ультрафіолету - капелюх, парасолька, тінь. Перед купанням користуйся водостійким протисонцевим спреєм для волосся. 
  • Захищайтеся і від холоду.
  • Не зловживайте алкоголем, курінням та медикаментами.
  • Слідкуйте за збалансованим харчуванням

Коли сивина – це тривожний сигнал?

  • Якщо ви сивієте “вогнищами”, а не по довжині волосся.
  • Якщо окрім сивини ви відчуваєте інші симптоми – зміна ваги, постійна втома, задишка, аритмія. 

Все це привід звернутись до лікаря-трихолога та терапевта для детальнішого обстеження.

За даними досліджень, у людей із серцево-судинними захворюваннями куди більше сивого волосся, ніж в інших людей такого ж віку.

Нагадаємо, що раніше ми писали про 5 причин ранньої сивини

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