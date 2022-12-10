Чому з'являється сиве волосся і що з цим робити

“Любити і простити” – кажуть трихологи – лікарі, які дбають про ваше волосся.

Тому uahealth рекомендують трішки розібратися з причинами й точками впливу на цей природний та досі осяяний міфами процес.

Втрата кольору волосся відбувається через клітини меланоцити, які відповідають за синтез меланіну. Меланін в організмі відповідає за пігментацію.

Цікаве: в природі є два пігменти – еумеланін та феомеланін. Еумеланін забезпечує темні відтінки (привіт, брюнетки та шатенки). Феомеланін – за жовтий та червоний (привіт, блондинки та руденькі).

Саме через сповільнений синтез меланіну ми і починаємо сивіти. І це не завжди пов’язано зі старістю.

Які ще бувають причини:

генетика (орієнтуйся на те, коли посивіли твої батьки);

стрес (руйнує меланоцити, доведено наукою!;

регулярний приймання антибіотиків, зловживання алкоголем і незбалансоване харчування;

хронічні захворювання;

порушення в роботі ендокринної системи, гормонального фону;

дефіцит важливих вітамінів і мінералів.

Чи існує чарівна пігулка від посивіння?

Якщо волосся вже посивіло – воно не може перестати сивіти.

Але вчені активно працюють над створенням ліків проти сивини. Вони на початку шляху, тому поки процес посивіння є незворотнім та неминучим (а ще гарним).

Як уповільнити посивіння?

Захищайтеся від ультрафіолету - капелюх, парасолька, тінь. Перед купанням користуйся водостійким протисонцевим спреєм для волосся.

Захищайтеся і від холоду.

Не зловживайте алкоголем, курінням та медикаментами.

Слідкуйте за збалансованим харчуванням

Коли сивина – це тривожний сигнал?

Якщо ви сивієте “вогнищами”, а не по довжині волосся.

Якщо окрім сивини ви відчуваєте інші симптоми – зміна ваги, постійна втома, задишка, аритмія.

Все це привід звернутись до лікаря-трихолога та терапевта для детальнішого обстеження.

За даними досліджень, у людей із серцево-судинними захворюваннями куди більше сивого волосся, ніж в інших людей такого ж віку.

Нагадаємо, що раніше ми писали про 5 причин ранньої сивини.

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