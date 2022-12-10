Чому з'являється сиве волосся і що з цим робити

“Любити і простити” – кажуть трихологи – лікарі, які дбають про ваше волосся.
Тому uahealth рекомендують трішки розібратися з причинами й точками впливу на цей природний та досі осяяний міфами процес.
Втрата кольору волосся відбувається через клітини меланоцити, які відповідають за синтез меланіну. Меланін в організмі відповідає за пігментацію.
Цікаве: в природі є два пігменти – еумеланін та феомеланін. Еумеланін забезпечує темні відтінки (привіт, брюнетки та шатенки). Феомеланін – за жовтий та червоний (привіт, блондинки та руденькі).
Саме через сповільнений синтез меланіну ми і починаємо сивіти. І це не завжди пов’язано зі старістю.
Які ще бувають причини:
- генетика (орієнтуйся на те, коли посивіли твої батьки);
- стрес (руйнує меланоцити, доведено наукою!;
- регулярний приймання антибіотиків, зловживання алкоголем і незбалансоване харчування;
- хронічні захворювання;
- порушення в роботі ендокринної системи, гормонального фону;
- дефіцит важливих вітамінів і мінералів.
Чи існує чарівна пігулка від посивіння?
Якщо волосся вже посивіло – воно не може перестати сивіти.
Але вчені активно працюють над створенням ліків проти сивини. Вони на початку шляху, тому поки процес посивіння є незворотнім та неминучим (а ще гарним).
Як уповільнити посивіння?
- Захищайтеся від ультрафіолету - капелюх, парасолька, тінь. Перед купанням користуйся водостійким протисонцевим спреєм для волосся.
- Захищайтеся і від холоду.
- Не зловживайте алкоголем, курінням та медикаментами.
- Слідкуйте за збалансованим харчуванням
Коли сивина – це тривожний сигнал?
- Якщо ви сивієте “вогнищами”, а не по довжині волосся.
- Якщо окрім сивини ви відчуваєте інші симптоми – зміна ваги, постійна втома, задишка, аритмія.
Все це привід звернутись до лікаря-трихолога та терапевта для детальнішого обстеження.
За даними досліджень, у людей із серцево-судинними захворюваннями куди більше сивого волосся, ніж в інших людей такого ж віку.
Нагадаємо, що раніше ми писали про 5 причин ранньої сивини.
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