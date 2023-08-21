Чому зразу після сну не можна пити каву, хоча ми до цього звикли

Ми звикли зранку пити каву, хтось робить це зразу після пробудження, хтось після сніданку, сподіваючись, що кава допоможе прокинутися та надасть енергії.

Але, як стверджують експерти, є вагомі причини не пити каву протягом першої години після пробудження. Тому що, хоча ви думаєте, що кава допоможе швидше прокинутися, це може мати протилежний ефект.

Чому протягом години після сну краще не пити каву

Звичайно, якщо випити каву зразу після сну нічого загрозливого не відбудеться, лише вживання кофеїну призведе до зворотного ніж ви очікували, ефекту.

Як пояснюють експерти зразу після пробудження в крові підвищується рівень такого гормону стресу як кортизол. Кортизол є природним збудником організму, який природним чином бадьорить організм. А вживання кофеїну, коли рівень кортизолу і так високий, може заважати цьому або навіть буде формувати толерантність до кофеїну. Як наслідок, якщо ви будете вживати каву протягом години після сну, організм може зреагувати сонливістю, а кава перестане бадьорити.

Тому краще почекати принаймні годину після сну, перш ніж пити каву, саме тоді природний рівень кортизолу, який природним чином вас пробуджує, почне знижуватися.

Коли найкраще випивати останню чашку кави, щоб не було проблем зі сном

Протягом дня ваш мозок виробляє хімічну речовину під назвою аденозин, яка, по суті, «сприяє сну». Коли ми довго не спимо, ця речовина накопичується і допомагає відчувати сонливість, стверджують експерти. А кофеїн блокує рецептори аденозину, що сприяє прокиданню та бадьорості. Тому після кави часто буває важко спати.

Отже, коли ви вживаєте кофеїн, потрібно подумати про спокійний сон наступної ночі. Якщо у вас проблеми зі сном, нейробіолог Ліндсей Браунінг рекомендує випивати сотанню чашку кави не пізніше другої години дня. «Через п’ять-сім годин після чашки кави у вашому організмі все ще залишається половина кофеїну. Тому, якщо у вас проблеми зі сном, випийте останню чашку кофеїну за день близько 14:00». Це дасть змогу накопичитись аденозину, що сприяє сну.

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