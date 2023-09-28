Несподівана порада стоматолога: чому зубну щітку краще не тримати у ванній кімнаті

Чому зберігання зубної щітки у ванній може призвести до проблем

Чи знаєте ви, що зберігаючи щітку у ванній, ви ставите під загрозу чистоту свого рота, а, значить здоров'я зубів. Так вважають стоматологи експерти.

Чому не потрібно зберігати зубну щітку у ванній кімнаті

Коли ви змиваєте воду в унітазі, особливо з відкритою кришкою, як роблять це більшість, "крихітні крапельки води, що містять бактерії та інші мікроорганізми, можуть ...осідати на сусідніх поверхнях, включаючи вашу зубну щітку». І якщо ваша зубна щітка знаходиться поблизу унітазу, а вона зазвичай через невелику площу ванни там і знаходиться, то буде контактувати з повітряними частинками та бризками води. Таким чином щітка постійно піддаватиметься забрудненню.

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Щобільше, цілком можливо, що на зубній щітці залишатимуться чистинки фекалій, які будуть попадати на неї під час змивання води в унітазі з відкритою кришкою, вважає лікар Паял Бхалла. «Частинки фекалій можуть бути присутніми у ванній кімнаті, в тому числі на таких поверхнях, як ваша зубна щітка. Це може статися, коли туалети змиваються при відкритій кришки, оскільки змивання може вивільнити маленькі краплі води в повітря, які можуть містити фекальні бактерії та інші мікроорганізми"

Ще одна причина, чому не слід тримати як ми звикли зубну щітку у ванній кімнаті те, що зазвичай у ванних кімнатах підвищена вологість, що сприяє росту бактерій та цвілі та на зубній щітці в тому числі.

А якщо мати на увазі, що ванною кімнатою зазвичай користуються декілька членів сім'ї, існує висока ймовірність перехресного зараження.

Де та яким чином зберігати зубну щітку, щоб звести ризики до мінімуму

Щоб зменшити до мінімуму ризик потрапляння частинок калу та інших забруднень на вашу зубну щітку варто:

закривати кришку унітаза під час змивання,

промивати зубну щітку перед використанням,

зберігати її у вертикальному положенні,

слідкувати, щоб щітка не торкалася інших зубних щіток.

Найкращий спосіб убезпечити зубну щітку від потрапляння бактерій та інфекцій - це зберігати її у чохлі та у сухому місці, за межами ванної кімнати.

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