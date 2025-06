Потужне джерело вітаміну C. Чорна смородина є одним з найбагатших природних джерел вітаміну C. У 100 грамах ягід міститься понад 300% добової норми цього вітаміну, що в кілька разів перевищує його вміст у цитрусових. Вітамін C є ключовим для зміцнення імунної системи, активно бере участь у виробленні колагену (що важливо для шкіри, суглобів і судин) та ефективно захищає клітини від оксидативного стресу, викликаного вільними радикалами.