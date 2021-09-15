Чорнослив запобігає серцевому нападу: нові факти про користь сушеної сливи

Чорнослив не просто допоможе травленню, а й збереже кістки і серце. П'ять-шість штук чорносливу щодня - і ви в нормі.

Чорнослив рекомендують при проблемах із кишківником - при метеоризмі, відчутті тяжкості, розпиранні і болі в животі.

Регулярне вживання чорносливу може допомогти запобігти запору.

Це пояснюється тим, що чорнослив, або сушена слива, є чудовим джерелом клітковини, яка допомогає моториці кишечника.

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100-грамова порція чорносливу (близько 10 шт.) містить близько 7 г клітковини, що є щоденною потребою в ній організму.

Згідно з останніми рекомендаціями Міністерства сільського господарства США, жінкам рекомендується споживати від 22 до 28 г клітковини, тоді як чоловіки повинні споживати від 28 до 34 г клітковини щодня.

Чорнослив сприяє зміцненню кісток

"Клітковина - лише одна з багатьох важливих переваг чорнослива",- каже науковий співробітник Крістофер Мор.

В дослідженні, опублікованому в академічному журналі Osteoporosis International, вчені виявили, що вживання п'яти-шести чорносливин щодня може допомогти запобігти втраті кісткової маси.

Це дослідження особливо важливе для жінок у постменопаузі, у яких знижений рівень естрогену, що сприяє низькій щільності кісткової тканини.

Мор спеціально дослідив споживання чорносливу жінками у постменопаузі, які страждають на остеопороз.

Ті, хто споживав п'ять-шість штук чорносливу щодня протягом шести місяців, змогли запобігти втраті мінеральної щільності кісток.

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Чорнослив допоможе серцю

"Така ж кількість чорносливу (п'ять-шість штук) може допомогти покращити фактори ризику серцевих захворювань та запалень. Чорнослив постійно повинен бути у вашому раціоні", - каже дослідник.

Чорнослив не просто допоможе травленню, а й збереже кістки і серце.

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