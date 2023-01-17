Чотири напої, які призводять до деменції: їх краще не вживати

Сьогодні кожна третя літня людина у світі помирає від будь-якої форми старечого слабоумства. На думку експертів Асоціації Альцгеймера, до 2050 року кількість людей віком 65+ із цим захворюванням збільшиться до 12,7 мільйона людей. Якщо у когось із ваших близьких діагностували деменцію, це збільшує шанси, що така хвороба виникне і у вас. Крім того, певні напої підвищують ризик виникнення деменції. Які саме - в матеріалі ТСН.ua.

Серед факторів, які відіграють роль у виникненні діагнозу дефініції - раціон харчування. Оскільки те, що ви п’єте, так само, як і те, що ви їсте, призводить до швидшого старіння вашого мозку чи, навпаки, сповільнює цей процес. Відмова від звички вживання наступних чотирьох напоїв допоможе утримувати вагу, рівень цукру в крові під контролем, артеріальний тиск в межах норми, що, безперечно, зменшить ризик виникнення деменції.

Алкоголь. Вчені дійшли висновку, що алкоголь шкодить серцю. Через нього може підвищуватися тиск, збільшуватись кількість шкідливих ліпідів у крові, а це сприяє порушенню серцевого ритму та розвитку інших проблем зі здоров'ям. Як свідчать дослідження, результати яких опубліковані у Lancet Public Health, алкоголь у великих кількостях зменшує розмір мозку, а ризик розвитку деменції і разі його вживання збільшується втричі. Солодкі напої. У таких напоях містяться «порожні» калорії, вживаючи їх, можна легко набрати вагу, набути ожиріння, діабет другого типу, резистентність до інсуліну, гіпертонію. Солодкі напої підвищують і рівень ліпідів. Згідно з дослідженням, люди, які за тиждень випивають по 1-7 порцій напоїв із цукром, в 1,91 раза більше схильні до розвитку хвороби Альцгеймера, ніж ті, хто відмовився від цих напоїв. А якщо людина за тиждень вживає понад сім подібних напоїв, то цей ризик зростає більш ніж у 2,5 раза. Дієтичні напої. Проведене 2017 року дослідження свідчить, що напої зі штучними підсолоджувачами можуть підвищити ймовірність виникнення деменції, хвороби Альцгеймера, ішемічного інсульту. До того ж якщо людина питиме щодня більше однієї порції такого напою, ризик розвитку старечого слабоумства у неї буде майже втричі вищим. Замість таких напоїв найкраще вживати газовану або негазовану воду, рекомендують фахівці. Напої, що містять багато насичених жирів. До таких напоїв належать смузі, виготовлені на основі йогурту або незбираного молока, вершкові молочні коктейлі, відновлювальні напої з високим вмістом жиру. Їх краще замінити на воду, чай, каву, натуральні овочеві соки та інші низькокалорійні напої або напої, що не містять кілокалорій.

Дослідження показують, що дієти, які узгоджуються з моделями середземноморської дієти, допомагають зменшити ризик зниження когнітивних функцій і деменції. Середземноморська дієта зосереджена на рослинній їжі, багатій на фрукти та овочі, і обмежує продукти тваринного походження, що природним чином обмежує вживання насичених жирів. А замість шкідливих напоїв краще пити воду, каву, чаї, 100% овочеві соки та інші низькокалорійні або безкалорійні напої.

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