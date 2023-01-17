Чотири напої, які призводять до деменції: їх краще не вживати

Сьогодні кожна третя літня людина у світі помирає від будь-якої форми старечого слабоумства. На думку експертів Асоціації Альцгеймера, до 2050 року кількість людей віком 65+ із цим захворюванням збільшиться до 12,7 мільйона людей. Якщо у когось із ваших близьких діагностували деменцію, це збільшує шанси, що така хвороба виникне і у вас. Крім того, певні напої підвищують ризик виникнення деменції. Які саме - в матеріалі ТСН.ua.
Серед факторів, які відіграють роль у виникненні діагнозу дефініції - раціон харчування. Оскільки те, що ви п’єте, так само, як і те, що ви їсте, призводить до швидшого старіння вашого мозку чи, навпаки, сповільнює цей процес. Відмова від звички вживання наступних чотирьох напоїв допоможе утримувати вагу, рівень цукру в крові під контролем, артеріальний тиск в межах норми, що, безперечно, зменшить ризик виникнення деменції.
- Алкоголь. Вчені дійшли висновку, що алкоголь шкодить серцю. Через нього може підвищуватися тиск, збільшуватись кількість шкідливих ліпідів у крові, а це сприяє порушенню серцевого ритму та розвитку інших проблем зі здоров'ям. Як свідчать дослідження, результати яких опубліковані у Lancet Public Health, алкоголь у великих кількостях зменшує розмір мозку, а ризик розвитку деменції і разі його вживання збільшується втричі.
- Солодкі напої. У таких напоях містяться «порожні» калорії, вживаючи їх, можна легко набрати вагу, набути ожиріння, діабет другого типу, резистентність до інсуліну, гіпертонію. Солодкі напої підвищують і рівень ліпідів. Згідно з дослідженням, люди, які за тиждень випивають по 1-7 порцій напоїв із цукром, в 1,91 раза більше схильні до розвитку хвороби Альцгеймера, ніж ті, хто відмовився від цих напоїв. А якщо людина за тиждень вживає понад сім подібних напоїв, то цей ризик зростає більш ніж у 2,5 раза.
- Дієтичні напої. Проведене 2017 року дослідження свідчить, що напої зі штучними підсолоджувачами можуть підвищити ймовірність виникнення деменції, хвороби Альцгеймера, ішемічного інсульту. До того ж якщо людина питиме щодня більше однієї порції такого напою, ризик розвитку старечого слабоумства у неї буде майже втричі вищим. Замість таких напоїв найкраще вживати газовану або негазовану воду, рекомендують фахівці.
- Напої, що містять багато насичених жирів. До таких напоїв належать смузі, виготовлені на основі йогурту або незбираного молока, вершкові молочні коктейлі, відновлювальні напої з високим вмістом жиру. Їх краще замінити на воду, чай, каву, натуральні овочеві соки та інші низькокалорійні напої або напої, що не містять кілокалорій.
Дослідження показують, що дієти, які узгоджуються з моделями середземноморської дієти, допомагають зменшити ризик зниження когнітивних функцій і деменції. Середземноморська дієта зосереджена на рослинній їжі, багатій на фрукти та овочі, і обмежує продукти тваринного походження, що природним чином обмежує вживання насичених жирів. А замість шкідливих напоїв краще пити воду, каву, чаї, 100% овочеві соки та інші низькокалорійні або безкалорійні напої.
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