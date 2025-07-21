Чотири фази менструального циклу: особливості кожної з них, як вони впливають на настрій і самопочуття

Як менструальний цикл впливає на самопочуття жінки / © unsplash.com

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Як тільки жінка починає жити в ритмі зі своїм циклом, вона починає краще розуміти себе, свої потреби і більш ефективно працювати зі своїм тілом, не борючись проти нього. Як же змінюється енергія, сексуальність та настрій протягом кожної фази циклу?

Менструальна фаза (1-5 день) — перезавантаження

Початок менструації — це завжди старт нового циклу, коли тіло “перезапускається”. Відбувається відшарування ендометрію (слизова оболонка матки), який не знадобився для імплантації ембріона цього місяця. В цей період рівень естрогену і прогестерону падає до мінімальних значень, а тому жінка відчуває втому, бажання плакати, знижену концентрацію, виникає відчуття, наче хочеться втікти від всього світу.

Енергії дуже мало, а тому важливо не перевантажувати себе ані фізично, ані емоційно. Якщо вам в цю фазу циклу хочеться провести цілий день в ліжку і дивитися серіали, не варто змушувати себе займатися спортом.

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В сексуальному плані часто відчувається зниження лібідо, хоча в декого може з’являтися, навпаки, неочікуване збудження. Це залежить від індивідуальної чутливості. Секс може стати більш глибоким, інтенсивним саме через емоційну близькість. Але менструальна фаза — це завжди відпочинок. А тому варто бути лагіднішими до себе, давати час для тиші і спокою.

Фолікулярна фаза (6-13 день) — тіло прокидається

В цей період зростає рівень естрогену, а тому концентрація, енергія, бажання щось робити, когось бачити і кудись іти також збільшуються. Тіло починає “відходити” від менструації, психіка оживає — тривожні думки відступають, а настрій стабілізується.

Жіноче тіло готується до овуляції, яка є найпотужнішою фазою всього циклу. Активно зростає домінуючий фолікул, який є потенційним джерелом нового зачаття. Жінка стає рішучішою, активнішою, впевненішою в собі, а тому й тіло більш витривале. Це — ідеальний момент для нових починань, інтенсивного спорту, важливих рішень, складних завдань.

Починає також розквітати і сексуальність. Можна помітити, що жінка частіше посміхається, більше фантазує, фліртує, хоче отримати нові враження. Хоча це ще не максимум енергії, але вже помітно, що він іде на підйом. Якщо хочете щось змінити в собі — це найкращий для цього час.

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Овуляторна фаза (14-16 день) — темп на висоті

Це наче внутрішня прем’єра кожної жінки. Яйцеклітина виходить з фолікула і очікує, коли її зможуть запліднити (триває 24 години). В цей час все тіло сигналізує про готовність завагітніти. Підвищується рівень тестостерону, а естроген взагалі досягає свого піку. Тому часто жінка по-справжньому “світиться зсередини”.

Саме в цю фазу кожна дівчина відчуває себе королевою. Настрій піднесений, самооцінка на горі, зростає соціальна активність. Всі навколо помічають, наче жінка стала більш яскравою. І це дійсно так.

Сексуальність також досягає свого піку, а тому відчуття під час сексу найяскравіші. Жінка часто бере ініціативу на себе, стає більш чутливою до дотиків. Організм кричить про бажання інтимності, а тому цей час є ідеальним для нових експериментів, еротичних фантазій, поз. Партнер зазвичай також відчуває цей вайб.

Лютеїнова фаза (17-28 день) — настрій змінюється щохвилини

Часто жінки називають цей період “емоційними гойдалками”, адже після овуляції починає більш активно діяти прогестерон. Цей гормон заспокоює, уповільнює тіло, готуючи його до можливої вагітності. В перші дні лютеїнової фази ще можна відчувати приплив сил, але чим ближче до ментруальної фази, тим частіше з’являються перепади настрою, дратівливість, тривожність, потяг до солодкого.

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Часто саме в цей період назовні виходять всі непропрацьовані емоції. Якщо жінка чимось була незадоволена раніше, зараз проблема здається більшою в кілька разів. Тому дуже важливо навчитися фільтрувати свої думки, тому що не всі вони є істиною. Організм стає більш чутливим до стресу. Тому важливо більше спати, отримувати більше підтримки і тепла, вживати менше кофеїну.

Сексуальність залежить від індивідуальних особливостей. В когось може відбуватися зниження лібідо, а в когось, навпаки, посилюватися чуттєвість. Це час для довіри, ніжності, відвертих і щирих розмов. Часто секс в цій фазі менш пристрасний, він більше про спокій та комфорт.

Коли жінка досягає гармонії зі своїм циклом, вона отримує гармонію в собі. Спробуйте домовитися з власним тілом. Знаючи, на що чекати під час кожної фази, ви будете краще розуміти себе.