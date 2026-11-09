Чотири напої, які можуть допомогти знизити артеріальний тиск: що радять дієтологи

Напої для зниження тиску

Реклама

Фахівці з харчування назвали чотири напої, які можуть допомогти знизити артеріальний тиск і підтримати здоров’я серцево-судинної системи.

Деякі з них містять природні речовини, що сприяють розслабленню кровоносних судин і покращенню кровообігу. Водночас дієтологи наголошують, що такі напої не замінюють призначених лікарем препаратів. Які саме напої варто додати до раціону та як вони впливають на організм — розповідаємо далі.

Реклама

Напої, які знижують артеріальний тиск

1. Гранатовий сік

Гранат багатий на поліфеноли — рослинні сполуки з антиоксидантними властивостями. Його сік також містить калій, який бере участь у регуляції артеріального тиску. За словами дієтологині Сюзанни Фішер, склянка гранатового соку на день може сприяти зниженню тиску.

Реклама

Одна з можливих причин — вплив компонентів граната на функціонування судин і доступність оксиду азоту. Ця речовина допомагає кровоносним судинам розслаблятися, завдяки чому кров легше проходить ними.

Водночас ефект не є гарантованим для кожної людини.

Гранатовий сік можна пити охолодженим, розбавляти водою або додавати до смузі. Найкраще обирати продукт без доданого цукру.

Важливо пам’ятати, що навіть натуральний сік містить чимало природних цукрів. Тому його кількість варто враховувати в загальному раціоні, особливо людям із цукровим діабетом.

Реклама

2. Зелений чай

Ще один напій, на який звертають увагу дієтологи, — зелений чай. Він містить катехіни, зокрема епігалокатехінгалат, які належать до рослинних антиоксидантів. Ці сполуки можуть позитивно впливати на роботу внутрішньої оболонки кровоносних судин — ендотелію, який бере участь у регуляції судинного тонусу.

Дієтологиня Сімона Арутюнян зазначає, що зелений чай може підтримувати здоров’я серцево-судинної системи та сприяти кращому кровообігу. Напій можна вживати як гарячим, так і охолодженим. При цьому фахівчиня рекомендує не додавати до нього цукор.

Однак зелений чай містить кофеїн. У деяких людей він може тимчасово підвищувати артеріальний тиск, тому за чутливості до кофеїну важливо враховувати індивідуальну реакцію організму.

3. Чай із гібіскусу

Чай із гібіскусу, який також часто називають каркаде, має насичений червоний колір і характерний кислуватий смак. Його готують із висушених чашечок квіток гібіскусу.

Реклама

Напій містить антоціани — природні пігменти з антиоксидантними властивостями.

Дієтологиня Лена Біл зазначає, що чай із гібіскусу належить до рослинних напоїв, вплив яких на артеріальний тиск досліджували в клінічних випробуваннях.

Результати окремих досліджень свідчать, що регулярне вживання каркаде може сприяти помірному зниженню як систолічного, так і діастолічного тиску. Систолічний тиск — це верхній показник під час вимірювання, а діастолічний — нижній.

Чай можна пити теплим або холодним. Для смаку до нього додають часточку лимона чи трохи кориці.

Водночас людям, які вже приймають препарати для зниження тиску, варто порадитися з лікарем щодо регулярного вживання великих кількостей гібіскусу, оскільки можливе посилення гіпотензивного ефекту.

4. Буряковий сік

Буряковий сік — ще один напій, який привертає увагу дослідників завдяки можливому впливу на артеріальний тиск. Його головна особливість — високий вміст природних нітратів.

В організмі ці сполуки можуть перетворюватися на оксид азоту, який сприяє розширенню кровоносних судин. Завдяки цьому опір кровотоку може зменшуватися, що в деяких випадках допомагає знизити артеріальний тиск.

Дієтологиня Роксана Ехсані рекомендує буряковий сік як один із корисних варіантів для підтримання здоров’я серця.

Крім нітратів, буряк містить калій, магній та природні пігменти — беталаїни.

Сік можна приготувати вдома, поєднавши буряк із морквою, яблуком, лимоном або невеликою кількістю імбиру.

Проте важливо не сприймати його як засіб для швидкого лікування підвищеного тиску. Результат залежить від багатьох чинників, зокрема початкових показників тиску, раціону та стану здоров’я.

Чи можна замінити ліки корисними напоями

Попри потенційну користь, гранатовий і буряковий соки, зелений чай та каркаде не є повноцінною альтернативою препаратам для лікування артеріальної гіпертензії. Їхній вплив зазвичай помірний і може відрізнятися залежно від індивідуальних особливостей організму.

Крім того, деякі напої можуть взаємодіяти з лікарськими засобами або бути небажаними за певних захворювань. Наприклад, людям із хворобами нирок, яким необхідно обмежувати калій, варто узгоджувати вживання відповідних соків із лікарем.

Якщо артеріальний тиск регулярно підвищений, важливо вимірювати його, звернутися до медичного фахівця та дотримуватися призначеного лікування.

Які ще звички допомагають контролювати тиск

Дієтологи наголошують, що навіть найкорисніший напій не компенсує незбалансованого харчування та малорухливого способу життя.

Для підтримання здорового артеріального тиску важливо насамперед зменшувати кількість солі в раціоні. Надлишок натрію може сприяти затримці рідини в організмі та підвищенню тиску.

Особливу увагу варто звертати на готові соуси, ковбасні вироби, солоні закуски та інші продукти, які можуть містити багато солі.

Також фахівці рекомендують регулярно їсти овочі, фрукти, цільнозернові продукти, горіхи та рибу.

Важливе значення має фізична активність. Наприклад, швидка ходьба протягом 30 хвилин п’ять днів на тиждень допомагає підтримувати серцево-судинну систему.

Не менш корисно обмежувати алкоголь, достатньо спати та знаходити способи зменшення щоденного стресу.

Новини партнерів