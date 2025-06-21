Чи корисно їсти сало вранці: дієтологи поставили крапку в цьому запитанні

Чи можна їсти сало вранці / © Фото з відкритих джерел

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Дієтологи стверджують, що сало позитивно впливає на весь організм. Однак, його терапевтична дія досягається лише в тому разі, якщо з’їдати не більше 30 г. Сало можна поєднувати з сирими овочами, які можна приправити натуральним оцтом та олією. Такі продукти допоможуть наситити організм антиоксидантами.

Як кажуть лікарі, найбільше користі сало приносить тоді, коли ви з’їдаєте шматочок натщесерце вранці.

Чому дієтологи радять їсти сало саме вранці

Вони виділяють цілих п’ять причин, чому з салом корисно починати свій день:

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цей продукт стимулює синтез жовчі , а тому значно покращує травлення;

в салі міститься велика кількість жиророзчинних вітамінів (А, Е, D), а ще ненасичених жирних кислот, які разом очищають судини від холестеринових бляшок ;

сало допомагає краще сконцентруватися, адже покращує роботу мозку . Воно містить лецитин, який покращує стан судин головного мозку;

також в салі містяться корисні жири та “хороший” холестерин, які зміцнюють імунітет , якщо їсти його натщесерце протягом довготривалого часу;

сало корисне як перекушування, тому що дарує багато енергії, не містячи при цьому вуглеводів, які сприяють збільшенню ваги.

Цей матеріал створено виключно з інформаційною метою — він не є медичним висновком і не повинен використовуватись для самодіагностики чи самолікування. Його мета — надати достовірні та практичні відомості про ознаки, походження та методи розпізнавання різноманітних захворювань.