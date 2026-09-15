Чи можна ходити босоніж вдома: відповідь лікарів може здивувати

Чи корисно ходити босоніж / © pexels.com

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Тож чи корисно ходити босоніж вдома, чи все-таки краще взувати капці? Лікарі кажуть, що однозначної відповіді немає: така звичка має як переваги, так і певні ризики.

Чим корисне ходіння босоніж

Однією з головних переваг ходіння без взуття фахівці називають роботу м’язів стоп. Клінічний подіатр Роберт Коненелло пояснює, що ходіння босоніж сприяє зміцненню внутрішніх м’язів стопи.

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Це особливо важливо з віком. М’язи стоп поступово можуть слабшати, а постійне носіння взуття певною мірою обмежує їхню природну роботу. Водночас стан стоп безпосередньо пов’язаний із нашою здатністю нормально рухатися.

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Є й інша потенційна перевага. Коли людина ходить босоніж, стопи безпосередньо контактують із поверхнею, а м’язи активніше пристосовуються до руху.

Ходіння босоніж також дає змогу шкірі «дихати». Фахівчиня у сфері дерматології Ханна Копельман зазначає, що відсутність взуття та шкарпеток може зменшувати накопичення вологи, а отже, й створення сприятливого середовища для грибкових інфекцій.

Крім того, відчуття різних поверхонь під ногами забезпечує додаткову сенсорну стимуляцію. Для деяких людей це може бути приємним і розслаблювальним відчуттям.

Чому ходити босоніж може бути шкідливо

Попри переваги, постійно ходити босоніж корисно далеко не всім. Значення має не лише стан здоров’я людини, а й поверхня, якою вона пересувається.

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Особливої уваги потребують тверді підлоги. Плитка, ламінат, бетон або дерево практично не забезпечують амортизації. Якщо довго стояти чи багато ходити по них босоніж, навантаження на стопи може збільшуватися.

За словами Копельман, тривале ходіння босоніж по твердій поверхні здатне спричинити втому стоп, а в деяких людей — сприяти появі підошовного фасціїту. Це стан, за якого подразнюється або запалюється тканина, що проходить уздовж нижньої частини стопи та з’єднує п’яткову кістку з пальцями.

Відсутність амортизації також може створювати додаткове навантаження на суглоби, особливо якщо людина вже має проблеми зі стопами або опорно-руховим апаратом.

Коли вдома краще взувати капці

Навіть прихильники ходіння босоніж радять не відмовлятися від домашнього взуття за будь-яких обставин.

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Наприклад, підтримка стоп може бути корисною, якщо доводиться довго стояти на одному місці. Типовий приклад — приготування їжі. Коли людина тривалий час стоїть босоніж біля кухонної поверхні, навантаження може нерівномірно розподілятися по стопі.

У такій ситуації зручне домашнє взуття з підтримкою стопи допомагає краще розподілити вагу.

Варто враховувати й ризик звичайних побутових травм. Без взуття легше послизнутися на мокрій підлозі, вдаритися пальцем об меблі або наступити на гострий чи твердий предмет.

Кому не варто ходити босоніж

Особливо обережними мають бути люди, для яких навіть невелика травма стопи може становити підвищений ризик.

Лікарі не рекомендують регулярно ходити босоніж людям із діабетом, нейропатією або порушеннями кровообігу. Через знижену чутливість людина може не відразу помітити поріз, подряпину чи інше пошкодження, що підвищує ризик ускладнень.

Обережність потрібна і за наявності певних захворювань шкіри. Екзема, псоріаз, контактний дерматит або грибкова інфекція можуть загострюватися через контакт із подразниками, пилом, шерстю домашніх тварин, залишками побутової хімії або мікроорганізмами на підлозі.

Чи захищають шкарпетки

Якщо ходити босоніж не хочеться, але й домашнє взуття здається незручним, компромісним варіантом можуть бути шкарпетки.

Вони створюють тонкий бар’єр між шкірою та підлогою і частково захищають від дрібних подряпин, забруднень та подразників. Водночас шкарпетки не забезпечують стопам такої підтримки та амортизації, як правильно підібране взуття.

Крім того, з погляду механіки руху ходіння у шкарпетках уже відрізняється від справжнього ходіння босоніж.

То що краще — босоніж чи в капцях

Для здорової людини періодично ходити босоніж по чистій і безпечній підлозі зазвичай нормально. Це може допомагати природній роботі та зміцненню м’язів стоп.

Проте принцип «чим більше, тим краще» тут не працює. Якщо потрібно кілька годин стояти або ходити по твердій поверхні, доцільніше скористатися зручним домашнім взуттям із достатньою підтримкою.

Найкращим рішенням може бути чергування: певний час ходити босоніж, а під час тривалого навантаження на ноги — взуватися. Якщо ж після ходіння без взуття регулярно з’являються біль у п’ятах або стопах, відчуття втоми чи інший дискомфорт, варто відмовитися від такої звички та проконсультуватися з лікарем.

FAQ

Чи корисно ходити босоніж вдома?

Так, для людей без проблем зі стопами помірне ходіння босоніж удома може бути корисним. Воно сприяє роботі та зміцненню м’язів стоп, забезпечує сенсорну стимуляцію і дає шкірі можливість залишатися сухішою. Водночас довго ходити або стояти босоніж на твердій підлозі не варто, особливо якщо після цього виникає біль чи втома.

Чи можна ходити босоніж по підлозі?

Можна, якщо підлога чиста й безпечна, а людина не має захворювань, за яких травми стоп становлять підвищений ризик. Проте плитка, бетон, ламінат та інші тверді поверхні майже не амортизують навантаження. Тому тривале ходіння босоніж може спричиняти втому та біль у стопах, а в схильних до цього людей — посилювати проблеми з підошовною фасцією.

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