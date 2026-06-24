Користь липового чаю

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Ароматний липовий чай із золотавим відтінком — один з найпопулярніших напоїв, до якого ми звикли тягнутися за перших ознак застуди або після важкого робочого дня. Він чудово заспокоює, полегшує кашель і допомагає заснути. Проте попри всю його натуральність лікарі застерігають від безконтрольного вживання цього фітопрепарату.

Скільки липового цвіту можна заварювати на день, як він впливає на організм та кому цей напій може зашкодити, розповіли експерти.

Чим корисний липовий напій під час застуди

Липовий напій є одним з найефективніших природних засобів, які традиційно застосовуються для полегшення стану під час гострих респіраторних захворювань і застуди. Завдяки високому вмісту біологічно активних речовин, як-от ефірні олії, флавоноїди та дубильні компоненти, цей настій чинить комплексну терапевтичну дію на організм.

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Основним механізмом допомоги липового цвіту є його здатність активізувати потовиділення, що сприяє природному зниженню підвищеної температури тіла та м’якому зменшенню гарячки без різких навантажень на серцево-судинну систему.

Одночасно з цим напій ефективно працює як природний антисептик, зменшуючи запальні процесив дихальних шляхах, розріджуючи мокротиння та значно полегшуючи процес відхаркування.

Окрім безпосереднього впливу на дихальну систему, липовий настій допомагає впоратися з інтоксикацією, яка зазвичай супроводжує вірусні інфекції.

Його вживання дозволяє помітно зменшити інтенсивність головного болю, заспокоїти першіння і дискомфорт у горлі. Регулярне та помірне пиття під час хвороби не лише підтримує оптимальний водний баланс, а й стимулює захисні сили організму, що пришвидшує одужання і допомагає імунній системі швидше подолати інфекцію.

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Липовий чай — потужний антистрес-ефект і здоровий сон

Окрім боротьби з інфекціями, квіти липи є відомим природним седативним засобом. Особливі компоненти, які містяться у цвіті, здатні м’яко впливати на нейротрансмітери в нашому мозку. Завдяки цьому напій ефективно знімає психоемоційне напруження, бореться з тривожністю і наслідками стресу.

Якщо вас турбує безсоння або важкі думки наприкінці дня, експерти рекомендують випивати чашку теплого липового чаю один раз увечері. Це розслабить нервову систему та забезпечить глибокий, спокійний нічний відпочинок.

Чи безпечно пити липовий чай щодня: норми та дозування

Липовий чай є корисним елементом щоденного раціону, проте його споживання потребує дотримання принципу помірності через виражені терапевтичні властивості рослини. Напій не призначений для повної заміни питної води, оскільки його активна сечогінна й потогінна дія може створювати підвищене навантаження на організм.

Оптимальні рекомендації щодо дозування цього напою залежать від загального стану організму та мети вживання.

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У період розвитку гострих респіраторних захворювань або застуди для отримання лікувального ефекту фахівці допускають пиття теплого чаю двічі або тричі на день.

Для профілактичного або повсякденного вживання у звичайні дні безпечною нормою вважається використання не більше 2 або 4 грамів сухої сировини на добу, водночас найбільшу користь організму таке пиття приносить безпосередньо перед нічним відпочинком.

Кому треба бути обережними з фіточаєм

Попри величезну користь липовий цвіт підходить не всім. Будь-які трав’яні збори є потенційними алергенами, тому людям, схильним до алергічних реакцій, варто починати з мінімальних доз.

Крім того, обов’язкова консультація лікаря перед регулярним вживанням липи потрібна:

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людям із хронічними серцево-судовими захворюваннями (через потогінний ефект і додаткове навантаження на серце);

тим, хто на постійній основі приймає будь-які лікарські препарати, оскільки компоненти трав можуть змінювати дію медикаментів.

Рецепт приготування липового чаю від дієтологів

Щоб липовий цвіт віддав максимум своїх корисних речовин і не втратив цілющих властивостей, його потрібно правильно заварювати. Настій готують за такою простою схемою:

Візьміть 1 столову ложку сухого липового цвіту. Залийте сировину однією склянкою окропу (близько 200–250 мл). Щільно накрийте склянку або заварник кришкою. Дайте напою настоятися протягом 10–15 хвилин.

Після цього ароматний, корисний і цілющий настій готовий до вживання. Пийте його помірно — і він принесе вашому організму лише здоров’я та спокій.

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