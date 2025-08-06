Чи можна пити зелений чай за підвищеного тиску: як цей напій на нього впливає

Як зелений чай впливає на тиск / © Pixabay

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Артеріальний тиск — це сила, з якою кров тисне на стінки судин, і він складається з двох основних показників: систолічного (верхнього) і діастолічного (нижнього). У дорослої людини нормальним вважається тиск нижче за 120/80 мм рт. ст. Але як змінюється тиск після чашки зеленого чаю? Відповідь криється в його унікальному хімічному складі.

Зелений чай виготовляють із листя рослини Camellia sinensis, яке багате на катехіни, кофеїн, амінокислоти (зокрема L-теанін) і численні антиоксиданти. Ці речовини по-різному впливають на організм, балансуючи між стимуляцією та заспокоєнням. Катехіни, наприклад епігалокатехін галат (EGCG), мають здатність розширювати судини, що допомагає знижувати тиск. Водночас кофеїн може тимчасово підвищувати артеріальний тиск, активізуючи роботу серця.

Наукові дослідження свідчать, що регулярне споживання зеленого чаю здатне знизити систолічний тиск на 2–5 мм рт. ст., а діастолічний — приблизно на 0,5–1 мм рт. ст. Цей ефект особливо помітний у людей з гіпертензією. Водночас вплив напою залежить від способу заварювання, кількості випитого і індивідуальних особливостей організму.

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Катехіни — природні охоронці серцево-судинної системи зеленого чаю

Катехіни — це потужні антиоксиданти, які перетворюють зелений чай на справжній захисник здоров’я серця. Вони знижують запальні процеси, підвищують гнучкість судин і запобігають накопиченню шкідливих бляшок на їх стінках. Найсильнішим серед них є епігалокатехін галат (EGCG), який діє як природний судинний релаксант, зменшуючи опір крові при русі по судинах.

Згідно з дослідженнями, катехіни сприяють розслабленню гладком’язових клітин судин, що допомагає знижувати артеріальний тиск. Це можна порівняти з тим, як легкий вітерець розгладжує хвилі на поверхні водойми. Регулярне вживання зеленого чаю (по 1–2 чашки щодня протягом 3–6 місяців) здатне зменшити ризик серцевих захворювань на 21%, а ризик інсульту — на 34%.

Цікаво, що позитивний вплив катехінів наростає з часом: одна чашка не дасть миттєвого результату, але систематичне вживання робить зелений чай ефективним елементом профілактики серцевих проблем.

Кофеїн у зеленому чаї: користь і ризики

Кофеїн у зеленому чаї — це той самий стимулятор, що міститься в каві, але його дія пом’якшується амінокислотою L-теанін, яка заспокоює нервову систему. В середній чашці зеленого чаю (240 мл) міститься від 20 до 50 мг кофеїну, залежно від сорту і тривалості заварювання, у той час як в каві його може бути від 80 до 120 мг.

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Кофеїн здатен викликати короткочасне підвищення тиску, особливо якщо напій заварювати довго — 5–7 хвилин, оскільки він стимулює роботу серця і звужує судини. Проте у людей, які регулярно п’ють зелений чай, організм адаптується, і цей ефект з часом зменшується.

Для людей із підвищеним тиском важливо правильно заварювати чай: не довше 2 хвилин і з мінімальною кількістю листя. Це дозволяє знизити вміст кофеїну і дати змогу катехінам проявити свої судинорозширювальні властивості та допомогти у контролі артеріального тиску.