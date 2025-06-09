Чи можна їсти банани щодня: вся правда про небезпеку популярних фруктів

Скільки бананів можна з’їдати на день / © Pixabay

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Насамперед, слід зазначити, що дієтологи радять з’їдати 2-3 банани на день для отримання від них максимальної користі. Однак, людям з зайвою вагою, які дотримуються певної дієти, слід скоротити цю кількість до 2-3 бананів на тиждень.

Банани і їхня «радіоактивність»

Банани дійсно містять радіоактивний ізотоп (калій-40), але це природне джерело, яке входить до складу практично будь-якого живого організму на планеті. Від одного банану можна «отримати» умовну дозу радіації в 0,1 мікрозіверта. Якщо порівняти, то під час перельоту літаком тривалістю в 3 години ви отримаєте 30-40 мікрозіверта (а це в 300 разів більше).

Щоб отримати від споживання бананів смертельну дозу радіації, потрібно з’їсти понад 10 мільйонів штук за один раз, що, звичайно, не можливо.

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Аерація бананів і її шкода

Дозрівання бананів відбувається в контейнерах тому, що їх обробляють етиленом. Цей природній газ допомагає фруктам швидше дозріти. Процес носить назву аерація.

Етилен ніяка не отрута, а речовина, яку виробляють помідори чи яблука під час свого дозрівання. В спеціальних камерах його концентрація дуже мала, щоб зашкодити споживачам. Більше того, весь газ вивітрюється ще до того, як потрапити до магазину.

Калорійність бананів

Один банан в середньому має 90-120 ккал, а це не більше, ніж в будь-якому солодкому йогурті. Якщо ви не будете перевищувати рекомендовану дозу і запивати її солодкими газованими напоями, банани жодним чином не вплинуть на вагу.

Банани шкідливі, тому що екзотичні

Хоча банани не ростуть в Україні, вони не є шкідливими для українців. Перед тим, як потрапити на прилавки магазинів, всі фрукти проходять перевірку на пестициди, бактеріальні забруднення, грибки. Їх обробляють не більше, ніж яблука або виноград з магазину.

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