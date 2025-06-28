Чи можна їсти білок ввечері: що буде, якщо трапеза міститиме лише його

Чи можна їсти білок ввечері / © unsplash.com

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Білки є дуже важливими для формування м’язів та відновлення тканин. Проте, надмірне його вживання може призвести до дисбалансу.

Дієтологи наполягають, що жоден макронутрієнт не повинен витісняти інші, зокрема, повільні вуглеводи та корисні жири. Проте, якщо підійти до такого харчування правильно, то подібна стратегія може мати свої переваги.

Ідея вживання білків на вечерю полягає в тому, щоб протягом одного місяця в понеділок, вівторок, середу та четвер залишати в вечірньому раціоні тільки білкові продукти. Однак, важливо зберігати баланс протягом дня і додавати вуглеводи, клітковину та корисні жири на сніданок, обід та перекушування у вигляді цільнозернових продуктів, фруктів і овочів. Тоді організм працюватиме злагоджено і без дефіцитів.

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Біохімікиня і нутриціологиня Летіція Карерра пояснює користь у вживанні увечері лише білкових продуктів тим, що під кінець дня організм втрачає найменше енергії, а тому їжа, яку ми споживаємо, йде “про запас”.

Саме білки, а не корисні жири чи швидких вуглеводи, допомагають активувати процес термогенезу. Тобто, щоб їх перетравити організм витрачає багато енергії, що допомагає контролювати вагу. Більше того, вночі організм відновлюється, а тому білки йому потрібні найбільше.

Докторка Лаура Бартоломе цю теорію підтримує. У своїй книзі “Втрать жир — здобудь життя” вона розповідає про так звану “білкову важільну теорію”, яка базується на тому, що відчуття голоду частково керується потребою організму в білках. Тобто апетит залишається активним, поки ми не отримаємо достатню їх кількість.

Нутриціологиня Лаура Парада підтримує, що вечеря, яка складається виключно з білків (кефір, м’ясо, риба, легкий сир) дає відчуття ситості без важкості. Однак важливо обирати легкозасвоюванні білки, щоб не порушити якість сну і відновити м’язи після активного дня.

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Однак, така стратегія не універсальна. Її важливо адаптувати під індивідуальні потреби, щоб не було дефіциту інших корисних речовин.

За словами нутриціологині Лаури Хорхе, білкова вечеря є лише частиною загального раціону. Наприклад, якщо на сніданок ви з’їли цільнозерновий тост з авокадо або помідором, а на обід велику порцію овочів з повільними вуглеводами, тоді вечеря може бути повністю білкова. Не забудьте в такому разі про перекушування. Ідеальними будуть фрукти чи горіхи.