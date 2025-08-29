Чи можна їсти домашній сир після 50 років: думка лікарів

Чи можна їсти домашній сир після 50 років / © unsplash.com

Реклама

Лікарі дедалі частіше переглядають рекомендації для людей віком понад 50 років. Деякі продукти, зокрема домашній сир, потребують особливого підходу.

Головна причина — зміни в обміні речовин. З віком організм інакше засвоює білки та кальцій.

Сир багатий на тваринний білок, який може створювати додаткове навантаження на нирки, особливо за умови зниженої їхньої функції.

Реклама

У зрілому віці часто спостерігається зниження кислотності шлункового соку, що ускладнює перетравлення молочних білків.

Деякі види домашнього сиру містять підвищену кількість жиру, що може впливати на рівень холестерину та роботу серцево-судинної системи.

Лікарі радять віддавати перевагу знежиреним варіантам, проте навіть їх слід вживати помірно. Добова норма залежить від загального стану здоров’я.

За остеопорозу домашній сир може приносити користь, але лише у поєднанні з вітаміном D, без якого кальцій засвоюється недостатньо.

Реклама

Людям із діабетом важливо враховувати глікемічний індекс продукту, який змінюється залежно від добавок і консистенції.

Також варто звертати увагу на свіжість та умови зберігання: прострочений продукт може спровокувати проблеми з травленням.

Домашній сир залишається цінним джерелом поживних речовин, але з віком раціон потребує корекції. Найнадійніший орієнтир — консультація лікаря.