Чи можна їсти домашній сир після 50 років: думка лікарів
Коли звичний сніданок раптом опиняється під забороною, це викликає здивування. Особливо якщо йдеться про продукт, який десятиліттями вважався корисним.
Лікарі дедалі частіше переглядають рекомендації для людей віком понад 50 років. Деякі продукти, зокрема домашній сир, потребують особливого підходу.
Головна причина — зміни в обміні речовин. З віком організм інакше засвоює білки та кальцій.
Сир багатий на тваринний білок, який може створювати додаткове навантаження на нирки, особливо за умови зниженої їхньої функції.
У зрілому віці часто спостерігається зниження кислотності шлункового соку, що ускладнює перетравлення молочних білків.
Деякі види домашнього сиру містять підвищену кількість жиру, що може впливати на рівень холестерину та роботу серцево-судинної системи.
Лікарі радять віддавати перевагу знежиреним варіантам, проте навіть їх слід вживати помірно. Добова норма залежить від загального стану здоров’я.
За остеопорозу домашній сир може приносити користь, але лише у поєднанні з вітаміном D, без якого кальцій засвоюється недостатньо.
Людям із діабетом важливо враховувати глікемічний індекс продукту, який змінюється залежно від добавок і консистенції.
Також варто звертати увагу на свіжість та умови зберігання: прострочений продукт може спровокувати проблеми з травленням.
Домашній сир залишається цінним джерелом поживних речовин, але з віком раціон потребує корекції. Найнадійніший орієнтир — консультація лікаря.