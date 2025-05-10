Чи можна їсти яйця щодня: дієтологи розповіли про всі міти, пов’язані з цим продуктом

Яйця: в чому їхня користь / © Pixabay

Реклама

Давайте розглянемо, які корисні компоненти містять курячі яйця, яку кількість їх можна споживати без шкоди для здоров’я та які побоювання на цей рахунок є вже неактуальними.

Курячі яйця: харчова цінність

Яйце — це майже ідеально збалансований продукт. Одне середнє куряче яйце (близько 50 г) містить:

близько 6 г високоякісного білка;

корисні жири, переважно мононенасичені;

близько 70 калорій.

Яйця є джерелом вітамінів A, D, E, групи B (зокрема B12 і рибофлавіну), а також мінералів, таких як фосфор, селен, залізо та цинк.

Реклама

Особливо слід відзначити холін — важливу сполуку для мозку та нервової системи (приблизно 150 мг у жовтку). Крім того, жовток багатий на антиоксиданти лютеїн і зеаксантин, що підтримують здоров’я зору.

Яйця — це справжня концентрація корисних речовин за порівняно низькою калорійністю. Вони є відмінним вибором для спортсменів, дітей та всіх, хто піклується про здорове харчування.

Чи дійсно варто побоюватися холестерину в яйцях

Багатьох турбує холестерин у жовтку — близько 185–200 мг на одне яйце. Раніше вважалося, що він безпосередньо підвищує рівень «поганого» холестерину в крові.

Проте сучасні дослідження доводять, що харчовий холестерин з яєць не має значного впливу на рівень ЛПНЩ у більшості людей. Організм самостійно регулює виробництво холестерину через печінку.

Реклама

Сьогодні здоровим людям дозволяється споживати до 7 яєць на тиждень без шкоди для серця, тобто 1 яйце на день є абсолютно безпечним.

Для людей з діабетом або серцевими захворюваннями варто проконсультуватися з лікарем щодо кількості жовтків, зазвичай рекомендують обмежити їх до 3–4 на тиждень або ж віддавати перевагу білкам.

Скільки яєць можна з’їсти на день без шкоди для здоров’я

Скільки яєць можна з’їсти на день без шкоди для здоров’я / © unsplash.com

Не існує єдиної жорсткої норми, оскільки все залежить від вашого способу життя. Однак більшість дієтологів погоджуються, що одне яйце на день є нормальним для здорової людини.

2020 року Американська асоціація серця офіційно включила одне яйце на день до здорового раціону для людей, які не мають ризику серцевих захворювань.

Реклама

Деякі активні люди та спортсмени споживають 2–3 яйця щодня, і це також вважається допустимим, якщо рівень холестерину не підвищений.

Однак, якщо споживати понад 7 яєць на тиждень, варто контролювати рівень ЛПНЩ.

Рекомендована стратегія:

1 яйце на день або 2 через день;

за потреби зменшити кількість жовтків, використовуючи 1 ціле яйце + додаткові білки;

білки — джерело протеїну без жиру і холестерину.

Чим корисні яйця

Ситість : яйця знижують апетит і допомагають контролювати вагу.

Для м’язів : вони містять повний набір амінокислот.

Для кісток : є джерелом вітаміну D і фосфору.

Для вагітних : холін сприяє розвитку мозку плоду.

Для зору: лютеїн і зеаксантин зменшують ризик розвитку катаракти.

Готуйте яйця правильно: варіть, готуйте пашот або омлет без надмірного обсмажування. Це дозволить зберегти максимум вітамінів та уникнути утворення шкідливих сполук.

Реклама

Кому краще обмежити споживання яєць

Людям з такими проблемами:

Діабет і серцеві хвороби : обов’язково проконсультуйтеся з лікарем — можливо, рекомендується обмежити кількість жовтків до 3 на тиждень.

Алергія : це одна з найпоширеніших алергій серед дітей.

Сирі яйця: краще їх уникати через ризик зараження сальмонелою та можливий дефіцит біотину (через авідин у білку).

Навіть спортсменам рекомендується варити яйця, замість вживати їх сирими.

Яйця — це суперпродукт: поживний, доступний, швидкий у приготуванні та універсальний у рецептах. Сучасна наука довела, що яйця не лише безпечні, а й корисні, якщо їх споживати в помірних кількостях.

Додавайте яйця до свого раціону без вагань, особливо на сніданок. Це джерело енергії, ситості та здоров’я.

Реклама