- Дата публікації
-
- Категорія
- Корисні статті
- Кількість переглядів
- 2599
- Час на прочитання
- 2 хв
Чи можна їсти насіння льону щодня: яка користь від вживання цього популярного суперфуду
За словами дієтологів, насіння льону є надзвичайно цінним харчовим скарбом. В ньому міститься цілий комплекс корисних речовин і чинить потужну оздоровчу дію на організм.
В чому користь насіння льону і чи дійсно його потрібно їсти щодня?
Сприяння здоровому травленню та мікрофлорі кишківника
Всього 2 ст. ложки меленого насіння льону здатні забезпечити організм близько 4 грамами клітковини. Приблизно стільки ж міститься в кружці приготованої капусти. При цьому, основна частина цієї клітковини — розчинна. Тобто, вона затримує вологу в кишечнику, полегшуючи природне виведення відходів. Додатково ця клітковина є джерелом живлення для корисних мікроорганізмів, що підтримують баланс мікробіому та загальне здоров’я травної системи.
Зміцнення серцево-судинної системи
Насіння льону вважається одним із найпотужніших рослинних джерел омега-3 жирних кислот, зокрема альфа-ліноленової кислоти (АЛК). Всього 1 ст. ложка містить приблизно 2,3 грама АЛК, що навіть перевищує рекомендовану денну норму. Завдяки цим корисним жирам відбувається зниження рівня шкідливого холестерину (ЛПНЩ), зменшується окислювальний стрес і відбувається запобігання утворення атеросклеротичних бляшок, що підтримує здоров’я судин і серця.
Нормалізація артеріального тиск
За даними понад 30 наукових досліджень вчені дійшли висновку, що систематичне вживання насіння льону сприяє зниженню як верхнього (систолічного), так і нижнього (діастолічного) тиску. Такий позитивний вплив зумовлений унікальним поєднанням розчинної клітковини, лігнанів і омега-3 жирних кислот, які підвищують гнучкість судинних стінок, покращують кровотік і зменшують запальні процеси в організмі.
Стабілізація рівня цукру в крові
В насіння льону міститься велику кількість клітковини, яка сповільнює розщеплення і всмоктування вуглеводів, чим і запобігає різкі коливанням рівня глюкози. Це особливо корисно для людей із підвищеною чутливістю до коливань інсуліну або предіабетом. А ще, у процесі ферментації клітковини в кишківнику утворюються коротколанцюгові жирні кислоти, які позитивно впливають на обмін речовин і сприяють нормальному функціонуванню шлунково-кишкового тракту.
Зменшення ймовірності розвитку раку
В насіння льону містяться лігнани, які є природними сполуками з антиоксидантними та фітоестрогенними властивостями. Вони здатні гальмувати ріст злоякісних клітин і активізувати механізми їх природного знищення. Наукові дослідження вказують, що існує зв’язок між регулярним споживанням льону та зниженим ризиком розвитку деяких видів раку, зокрема молочної залози та передміхурової залози.