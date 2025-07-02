Чи можна їсти насіння льону щодня: яка користь від вживання цього популярного суперфуду

Що дає льон організму / © Pixabay

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В чому користь насіння льону і чи дійсно його потрібно їсти щодня?

Сприяння здоровому травленню та мікрофлорі кишківника

Всього 2 ст. ложки меленого насіння льону здатні забезпечити організм близько 4 грамами клітковини. Приблизно стільки ж міститься в кружці приготованої капусти. При цьому, основна частина цієї клітковини — розчинна. Тобто, вона затримує вологу в кишечнику, полегшуючи природне виведення відходів. Додатково ця клітковина є джерелом живлення для корисних мікроорганізмів, що підтримують баланс мікробіому та загальне здоров’я травної системи.

Зміцнення серцево-судинної системи

Насіння льону вважається одним із найпотужніших рослинних джерел омега-3 жирних кислот, зокрема альфа-ліноленової кислоти (АЛК). Всього 1 ст. ложка містить приблизно 2,3 грама АЛК, що навіть перевищує рекомендовану денну норму. Завдяки цим корисним жирам відбувається зниження рівня шкідливого холестерину (ЛПНЩ), зменшується окислювальний стрес і відбувається запобігання утворення атеросклеротичних бляшок, що підтримує здоров’я судин і серця.

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Нормалізація артеріального тиск

За даними понад 30 наукових досліджень вчені дійшли висновку, що систематичне вживання насіння льону сприяє зниженню як верхнього (систолічного), так і нижнього (діастолічного) тиску. Такий позитивний вплив зумовлений унікальним поєднанням розчинної клітковини, лігнанів і омега-3 жирних кислот, які підвищують гнучкість судинних стінок, покращують кровотік і зменшують запальні процеси в організмі.

Стабілізація рівня цукру в крові

В насіння льону міститься велику кількість клітковини, яка сповільнює розщеплення і всмоктування вуглеводів, чим і запобігає різкі коливанням рівня глюкози. Це особливо корисно для людей із підвищеною чутливістю до коливань інсуліну або предіабетом. А ще, у процесі ферментації клітковини в кишківнику утворюються коротколанцюгові жирні кислоти, які позитивно впливають на обмін речовин і сприяють нормальному функціонуванню шлунково-кишкового тракту.

Зменшення ймовірності розвитку раку

В насіння льону містяться лігнани, які є природними сполуками з антиоксидантними та фітоестрогенними властивостями. Вони здатні гальмувати ріст злоякісних клітин і активізувати механізми їх природного знищення. Наукові дослідження вказують, що існує зв’язок між регулярним споживанням льону та зниженим ризиком розвитку деяких видів раку, зокрема молочної залози та передміхурової залози.