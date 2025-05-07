Чи можна їсти сало щодня: лікар розповів, що буде з вашим організмом

Чому лікарі рекомендують їсти сало щодня / © Фото з відкритих джерел

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Провідний епігенетик Дмитро Краснєнков розповів, чи можна вважати сало справжнім еліксиром довголіття або ж ця слава — перебільшення.

На думку науковця, сало аж ніяк не є чарівним засобом для омолодження, як це іноді уявляють. Попри наявність корисних жирних кислот, надмірне його споживання може нашкодити: продукт висококалорійний, містить значну кількість насичених жирів і холестерину, що з часом здатне негативно позначитися на здоров’ї.

Краснєнков зазначив, що сало допустиме в раціоні лише в малих кількостях — невеликий шматок може забезпечити організм енергією та корисними жирами. Водночас надмірне його вживання через високу калорійність, вміст насичених жирів і холестерину може завдати шкоди.

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Науковець підкреслив: хоча прямих досліджень про вплив сала на біологічне старіння не існує, його хімічний склад дозволяє припустити, що регулярне переїдання цього продукту радше пришвидшує старіння, ніж уповільнює його.

Тож експерт рекомендує робити ставку на справді корисні для довгого життя продукти — свіжі овочі та фрукти, ферментоване молоко, рибу та якісні джерела білка.

На думку Дмитра Краснєнкова, справжніми українськими суперфудами з потужним оздоровчим потенціалом є не сало, а доступні та прості продукти: буряк, гречка, квашена капуста й кефір. Вони ефективно підтримують обмін речовин, зміцнюють імунітет і можуть сприяти збереженню молодості організму.

Однак серйозною проблемою раціону багатьох українців учений вважає дефіцит білка. За його словами, недостатнє вживання білкових продуктів, особливо у старшому віці, призводить до втрати м’язової маси, порушень метаболізму та пришвидшення старіння. Водночас важливо не лише споживати достатньо білка, а й обирати його якісні джерела.

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Зокрема, Краснєнков застерігає: надмірне вживання червоного м’яса може активізувати біологічні механізми старіння. Натомість кориснішими є курятина, риба, бобові, яйця та ферментовані молочні продукти.

Також експерт радить щодня включати до раціону якомога більше різнокольорових овочів і фруктів, адже кожен відтінок — це певний набір антиоксидантів та біологічно активних речовин, важливих для здоров’я. Проте з фруктами варто бути помірними, особливо з тими, що містять багато цукру. Найкращий час для їх споживання — перед фізичним навантаженням, коли організм використає фруктозу на енергію, а не відкладе її в резерв.

Окремо Краснєнков підкреслює важливість щоденного вживання Омега-3 жирних кислот. Лише 1 грам на день цього нутрієнта вже чинить позитивний вплив на клітинне старіння та допомагає сповільнювати вікові зміни.