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ТСН у соціальних мережах

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Чи можна їсти шоколад з білим нальотом: про що він говорить

Якщо ви побачили, що шоколад, який зберігається в шафі, раптом покрився білим нальотом, це не означає, що потрібно відмовлятися від його смакування.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чи можна їсти шоколадку, якщо вона стала білою

Чи можна їсти шоколадку, якщо вона стала білою / © unsplash.com

Білий наліт, який інколи з’являється на шоколаді, лише свідчить про порушення умов зберігання продукту.

Не варто переживати — такий шоколад абсолютно безпечний і нічим не відрізняється від звичайного. Ви можете сміливо насолоджуватись ним разом з чаєм.

Якщо білий наліт вас турбує, заспокойтеся: це ознака натуральності продукту, адже шоколад із замінниками какао-масел не набуває такого вигляду.

Щоб уникнути появи білого нальоту на шоколаді в майбутньому, важливо правильно його зберігати.

Оптимальна температура для зберігання шоколаду — від 5 до 22 градусів за Цельсієм, а вологість повітря не повинна перевищувати 70%.

Також слід забезпечити регулярне провітрювання приміщення.

Не рекомендується зберігати шоколад у холодильнику, а також поруч з продуктами, які мають сильний запах.

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Дата публікації
Кількість переглядів
167
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