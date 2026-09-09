Чи можна їсти виноград із кісточками: дієтологиня дала остаточну відповідь

Виноградні кісточки

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Виноград із кісточками часто викликає незручності: одні люди звикли їх випльовувати, інші без вагань з’їдають разом із ягодами. Водночас навколо виноградних кісточок існує чимало суперечливих тверджень — від розповідей про їхню виняткову користь до побоювань, що вони можуть нашкодити організму.

Дієтологиня Емі Браунштейн пояснила, чи справді потрібно видаляти кісточки перед тим, як їсти виноград, і в яких випадках із ними варто бути обережнішими.

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Що буде, якщо з’їсти виноградні кісточки

Якщо доросла здорова людина проковтнула кілька кісточок разом із виноградом, хвилюватися не потрібно. Їх можна не лише ковтати, а й розжовувати.

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Кісточки містять білок, клітковину, олію та рослинні сполуки — поліфеноли. Останні мають антиоксидантні властивості.

Проте спеціально їсти багато кісточок заради користі не потрібно. Важливо також не плутати звичайні кісточки у винограді з екстрактом виноградних кісточок. Екстракт — це концентрована харчова добавка, в якій кількість активних рослинних сполук значно більша, ніж у кількох кісточках, з’їдених разом із ягодами.

Кому виноград із кісточками краще не їсти

Попри те що для більшості дорослих виноградні кісточки безпечні, підходять вони не всім.

Через тверду структуру вони можуть створювати небезпеку вдавлення. Особливо обережними варто бути з маленькими дітьми, літніми людьми, людьми з порушеннями ковтання та тими, кому складно нормально пережовувати тверду їжу через стан зубів. Людям з алергією на виноград, звичайно, також слід його уникати.

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Окрема обережність потрібна людям, які приймають препарати для розрідження крові або антиагреганти. Особливо це стосується не кількох кісточок у ягодах, а концентрованого екстракту. Фахівці рекомендують людям, які приймають ліки, проконсультуватися з лікарем перед початком приймання екстракту виноградних кісточок, оскільки рослинні добавки можуть взаємодіяти з медикаментами.

Чи є користь від виноградних кісточок

Виноградні кісточки містять проантоціанідини та інші поліфеноли, через що їхній склад давно цікавить науковців. Саме з кісточок виробляють концентровані екстракти, які досліджують щодо можливого впливу на артеріальний тиск та рівень холестерину.

Однак тут є важливий нюанс. Результати досліджень харчових добавок не означають, що кілька кісточок зі звичайного винограду матимуть такий самий ефект.

То чи потрібно випльовувати кісточки

Якщо ви доросла здорова людина, спеціально видаляти кожну кісточку з винограду немає потреби. Їх можна розжовувати або просто ковтати разом із ягодами.

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Водночас не потрібно й навмисно їсти виноградні кісточки у великій кількості в надії знизити тиск, холестерин або отримати інший лікувальний ефект. Дослідження таких властивостей переважно стосуються концентрованого екстракту, а не звичайних кісточок.

Тож якщо під час їжі винограду ви проковтнули кілька кісточок, для більшості людей це цілком нормально.

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