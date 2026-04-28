Чи можна запивати їжу водою під час схуднення: правда про вплив на травлення і метаболізм
Багато років нам повторювали: не запивайте їжу водою — «зіпсуєте шлунок». Та сучасні дослідження і думки фахівців це заперечують. Ба більше — для тих, хто прагне схуднути, вода під час приймання їжі може стати справжнім лайфгаком.
Дієтологи стверджують, що звичка запивати їжу допомагає швидше відчути ситість і, як наслідок, з’їдати менші порції. А якщо випити воду ще до трапези — апетит притуплюється, і ви автоматично скорочуєте кількість їжі.
Популярний страх звучить так: вода розбавляє шлунковий сік, через що їжа нібито не перетравлюється належним чином. Однак це один із найпоширеніших міфів про травлення.
Насправді організм працює значно складніше. Шлунок сам регулює рівень кислотності: якщо вона знижується, він одразу виробляє додаткову порцію соляної кислоти. Тож «зламати» цей процес звичайною склянкою води практично неможливо.
Ба більше, щоб дійсно критично розбавити шлунковий сік, довелося б випити кілька літрів рідини за раз — що в реальному житті просто нереально.
Саме тут криється ключ до ефективного схуднення. Вода збільшує об’єм вмісту шлунка, не додаючи калорій. У результаті сигнал про ситість надходить швидше, а кількість спожитої їжі зменшується.
Лікарка Дебора Грейсон зазначає: якщо запивати кожен шматок їжі, шлунок наповнюється швидше, і мозок раніше отримує сигнал «досить».
Вода перед їдою допомагає уникнути сильного голоду. Ви сідаєте за стіл спокійнішими і з’їдаєте на 20–30% менше.
Коли запивати їжу не варто
Втім, є винятки. Якщо у вас діагностовано гастрит зі зниженою кислотністю, надлишок рідини може погіршити травлення. Але це радше індивідуальна ситуація, а не загальне правило.
Також фахівці радять уникати крижаної води. Надто холодна рідина змушує шлунок скорочуватися, через що їжа проходить швидше, а відчуття голоду повертається раніше. Найкращий варіант — вода кімнатної температури.
Запивати їжу водою — не шкідлива звичка, а корисний інструмент для контролю апетиту. Вона допомагає зменшити порції, не відчуваючи дискомфорту, і підтримує здорове травлення.
Тож страхи про «зіпсований шлунок» не витримують перевірки сучасною наукою. Пийте воду розумно — і це може стати простим кроком до стрункішої фігури та кращого самопочуття.