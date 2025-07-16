Чи є користь від вітамінних комплексів: можливо, це просто зайва трата коштів

Чи дійсно мультивітамінні комплекси корисні / © unsplash.com

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Експерти з Університету Джонса Гопкінса впевнені, що краще витратити кошти не на мультивітамінні комплекси, а на здорове харчування, яке б містило всі необхідні людині вітаміни та мінерали в природній формі.

В статті для наукового журналу експерти розповіли про результати трьох проведених ними досліджень:

у першому дослідженні взяти участь 450 тисяч осіб — його результати підтвердили, що вживання мультивітамінів не знижує ризик раку і серцевих захворювань;

друге дослідження тривало 12 років і в ньому взяли участь понад 5500 чоловіків — воно показало, що такі комплекси не знижують ризик погіршення пам’яті і мисленнєвих здібностей;

третє дослідження стосувалося 1708 осіб, які пережили інфаркт, одна група протягом місяця вживала високу дозу мультивітамінів, а інша лише плацебо — виявилося, що кількість смертей, операцій на серці та повторних інфарктів була однаковою.

Дослідниками також було встановлено, що ті комплекси, які містять бета-каротин і вітамін Е у великих дозах можуть бути навіть шкідливими.

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Директор Центру профілактики, епідеміології та клінічних досліджень Університету Джонса Гопкінса Ларрі Аппель каже, що таблетки не можуть стати найкоротшим шляхом до здоров’я. Найкраще, що ви можете зробити для свого організму, це їсти корисні продукти, зменшити споживання цукру, солі, насичених і трансжирів, підтримувати здорову вагу.

Проте, винятком є добавки з фолієвою кислотою для жінок репродуктивного віку, адже вона запобігає виникненню деяких вроджених дефектів у немовлят. В Центрі профілактики, епідеміології та клінічних досліджень Університету Джонса Гопкінса радять жінкам щоденно приймати до 400 мікрограмів фолієвої кислоти.

Сам Ларрі Аппель розповів, що не приймає жодних мультивітамінів. Натомість, він додав до свого раціону овочі та фрукти, йогурт і знежирене молоко, цільнозернові каші, курку та рибу.