Чи здійснює спілкування з природою терапевтичний ефект: результати останніх досліджень

За даними Medscape Medical News, що посилається на авторів свіжого наукового огляду, регулярні прогулянки серед дерев — так зване “лісове купання” (шінрін-йоку), яке бере свій початок у Японії, — позитивно впливають на психоемоційний стан, знижують рівень стресу та стабілізують основні фізіологічні показники.

У межах огляду було проаналізовано 15 наукових досліджень, присвячених практиці шінрін-йоку, які проводилися в Японії, США, Польщі та інших країнах. Здебільшого лісова терапія розглядалася як дворазові щотижневі прогулянки тривалістю 1–2 години, хоча в деяких випадках її визначали за подоланою дистанцією — від 2,5 до 4 км.

Науковці досліджували як психологічні, так і фізіологічні ефекти такого дозвілля. Виявилося, що перебування в лісі сприяє зменшенню тривожності, покращує якість сну, зміцнює імунну систему, знижує артеріальний тиск і сприяє загальному психофізіологічному відновленню.

На думку авторів, шінрін-йоку може стати ефективним підтримувальним інструментом у лікуванні депресії та тривожних розладів, а також — джерелом гармонії, що відновлює зв’язок людини з природою.

Втім, попри перспективність таких результатів, дослідники наголошують: лісова терапія не є повноцінною альтернативою медикаментозному лікуванню.

