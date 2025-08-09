ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Корисні статті
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
1 хв

Чи здійснює спілкування з природою терапевтичний ефект: результати останніх досліджень

За новими даними американських науковців, шінрін-йоку — практика глибокого занурення в атмосферу лісу, що виникла в Японії, — справді володіє потужною терапевтичною дією на організм людини.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як природа впливає на організм

Як природа впливає на організм / © unsplash.com

За даними Medscape Medical News, що посилається на авторів свіжого наукового огляду, регулярні прогулянки серед дерев — так зване “лісове купання” (шінрін-йоку), яке бере свій початок у Японії, — позитивно впливають на психоемоційний стан, знижують рівень стресу та стабілізують основні фізіологічні показники.

У межах огляду було проаналізовано 15 наукових досліджень, присвячених практиці шінрін-йоку, які проводилися в Японії, США, Польщі та інших країнах. Здебільшого лісова терапія розглядалася як дворазові щотижневі прогулянки тривалістю 1–2 години, хоча в деяких випадках її визначали за подоланою дистанцією — від 2,5 до 4 км.

Науковці досліджували як психологічні, так і фізіологічні ефекти такого дозвілля. Виявилося, що перебування в лісі сприяє зменшенню тривожності, покращує якість сну, зміцнює імунну систему, знижує артеріальний тиск і сприяє загальному психофізіологічному відновленню.

На думку авторів, шінрін-йоку може стати ефективним підтримувальним інструментом у лікуванні депресії та тривожних розладів, а також — джерелом гармонії, що відновлює зв’язок людини з природою.

Втім, попри перспективність таких результатів, дослідники наголошують: лісова терапія не є повноцінною альтернативою медикаментозному лікуванню.

Ця стаття має виключно інформативний характер і не є закликом до самостійного лікування чи застосування терапії. У разі виникнення будь-яких симптомів або проблем зі здоровʼям обовʼязково зверніться до кваліфікованого лікаря для консультації та належного лікування.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie