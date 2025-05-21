Чим корисна кава: вчені назвали точну кількість горняток напою, яку потрібно пити, щоб старіти здоровіше

Чому корисно пити каву / © Pixabay

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Нове дослідження, опубліковане в Європейському журналі харчування, показало, що щоденне вживання від 4 до 6 і більше чашок кави (об’ємом 125 мл кожна) пов’язане зі зниженням ризику розвитку фізичної слабкості у людей похилого віку. Це перше дослідження, яке за підтримки Інституту наукової інформації про каву (ISIC) детально проаналізувало взаємозв’язок між споживанням кави та окремими факторами, що впливають на кволість у старшому віці.

Раніше вчені вже виявляли, що вживання кави пов’язане зі зниженням ризику вікових захворювань, зокрема когнітивних розладів і запальних процесів. Наразі дослідники проаналізували дані Амстердамського проєкту довготривалого старіння (LASA), спостерігаючи за 1161 дорослим віком від 55 років протягом семи років. Для оцінки стану кволості застосовували п’ятикомпонентний фенотип Фріда, який вважає людину кволою, якщо у неї спостерігається три або більше з таких симптомів: втрата ваги, м’язова слабкість, виснаження, уповільнена швидкість ходіння та низький рівень фізичної активності.

Отримані результати свідчать, що регулярне вживання більшої кількості кави пов’язане зі зниженням загального ризику розвитку фізичної слабкості. Ці дані узгоджуються з позицією Європейського агентства з безпеки харчових продуктів (EFSA), яке визначає помірною і безпечною дозою кофеїну до 400 мг на добу, що приблизно відповідає 3–5 чашкам кави.

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Вчені пояснюють, що позитивний вплив кави на зниження кволості частково пов’язаний з наявністю в ній антиоксидантів, які сприяють зменшенню запальних процесів, уповільненню втрати м’язової маси (саркопенії) та захисту м’язів від пошкоджень. Крім того, кава може покращувати регуляцію чутливості до інсуліну та ефективніше засвоєння глюкози у людей похилого віку.

Маргріт Р. Олтоф, доцентка Амстердамського інституту громадського здоров’я та провідна авторка дослідження каже, що кава — невід’ємна частина щоденного життя багатьох людей, особливо з віком, коли вони шукають шляхи підтримки свого здоров’я.

Дослідження показали, що регулярне вживання кави може мати позитивний вплив на здоров’я. Було виявлено потенційний зв’язок між щоденним споживанням кави та зниженням ризику розвитку фізичної слабкості у старшому віці. Це означає, що кава може бути одним із факторів, що сприяють здоровому старінню.

Водночас важливо продовжувати досліджувати інші харчові стратегії, які допоможуть людям похилого віку зберігати активність і життєву повноцінність.

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Потрібні додаткові дослідження, щоб остаточно підтвердити ці висновки, з’ясувати, чи існує безпосередній причиново-наслідковий зв’язок, а також розкрити можливі біологічні механізми, через які кава або її різні види можуть впливати на появу фізичної слабкості.