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ТСН у соціальних мережах

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Чим корисна зелена цибуля: харчова цінність, калорійність і вплив на організм

Зелена цибуля є одним із найпопулярніших сезонних овочів, який не лише надає стравам свіжого смаку, а й забезпечує організм цінними поживними речовинами.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Чим корисна зелена цибуля

Чим корисна зелена цибуля / © pexels.com

Вона містить вітаміни, антиоксиданти, мінерали та клітковину, а її низька калорійність робить продукт чудовим вибором для здорового харчування.

Харчова цінність зеленої цибулі

Попри невелику кількість калорій, зелена цибуля є джерелом багатьох корисних речовин. Вона містить:

  • вітамін К, який необхідний для міцності кісток і нормального згортання крові;

  • вітамін С, що підтримує імунну систему;

  • вітамін А, важливий для здоров’я очей і шкіри;

  • фолієву кислоту;

  • калій;

  • клітковину.

У 100 грамах продукту міститься приблизно 30–35 ккал, тому зелена цибуля легко вписується навіть у низькокалорійний раціон.

Чим корисна зелена цибуля

  1. Допомагає підтримувати здоров’я кісток — зелена цибуля багата на вітамін К, який бере участь у формуванні кісткової тканини та допомагає підтримувати її міцність. Регулярне споживання продуктів із достатнім вмістом цього вітаміну пов’язують зі зниженням ризику втрати кісткової маси.

  2. Підтримує імунітет — завдяки високому вмісту вітаміну С зелена цибуля допомагає організму боротися з окислювальним стресом і підтримує природні захисні механізми.

  3. Містить антиоксиданти — до складу овочу входять флавоноїди та інші антиоксидантні сполуки, які допомагають захищати клітини від пошкодження вільними радикалами та сприяють загальному добробуту організму.

  4. Покращує травлення — клітковина підтримує нормальну роботу кишечника, а пребіотичні речовини можуть позитивно впливати на баланс корисної мікрофлори.

  5. Сприяє здоров’ю серцево-судинної системи — калій допомагає підтримувати нормальний артеріальний тиск, а рослинні антиоксиданти беруть участь у захисті судин від негативного впливу окислювальних процесів.

  6. Підходить для схуднення — через низьку калорійність і високий вміст клітковини зелена цибуля швидко створює відчуття ситості, не перевантажуючи організм зайвими калоріями.

  7. Легко поєднується з будь-яким раціоном — зелену цибулю можна додавати до салатів, супів, омлетів, гарнірів, бутербродів, м’ясних і рибних страв. Вона зберігає більшість корисних властивостей у свіжому вигляді.

Чи є протипоказання

Більшості людей зелена цибуля не шкодить. Проте за індивідуальної непереносимості, захворювань шлунково-кишкового тракту в період загострення або підвищеної чутливості до гострих продуктів її варто вживати помірно. Якщо ви приймаєте препарати, що впливають на згортання крові, бажано проконсультуватися з лікарем, оскільки зелена цибуля містить значну кількість вітаміну К.

Як правильно зберігати зелену цибулю

Щоб овоч довше залишався свіжим, його рекомендують зберігати в холодильнику, загорнувши у паперовий рушник або поклавши в контейнер із кришкою. Перед вживанням зелень слід ретельно промити під проточною водою.

FAQ

Чим корисна зелена цибуля для організму?

Зелена цибуля містить вітаміни А, С і К, клітковину, калій та антиоксиданти. Вона підтримує імунітет, здоров’я кісток, травлення та серцево-судинну систему.

Чи можна їсти зелену цибулю щодня?

Так, за відсутності протипоказань зелена цибуля може бути частиною щоденного раціону. Вона має низьку калорійність і містить багато корисних поживних речовин.

Скільки калорій у зеленій цибулі?

У середньому 100 грамів зеленої цибулі містять близько 30–35 ккал, що робить її одним із найбільш низькокалорійних овочів.

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Кількість переглядів
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