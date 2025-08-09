Що буде з організмом, якщо щодня їсти оливки / © unsplash.com

Як повідомляє видання Pinkvilla, регулярне вживання оливок може мати цілу низку позитивних ефектів для організму.

Насамперед, завдяки вмісту харчових волокон, оливки підтримують здорове травлення. Нерозчинні волокна полегшують роботу кишечника й ефективно усувають закрепи, виступаючи природним проносним засобом. У той час як розчинні волокна діють як пребіотики — вони живлять корисну мікрофлору кишечника, яка відіграє ключову роль у зміцненні імунітету, стабілізації рівня глюкози в крові, протидії патогенам і загальному підтриманні здоров’я травної системи.

До того ж, оливки зазнають молочнокислого бродіння, в результаті чого стають багатим джерелом пробіотиків. Ці корисні бактерії сприяють збалансованій роботі травних ферментів і допомагають стримувати розмноження шкідливих мікроорганізмів у кишківнику.

Оливки також цінуються за потужні антиоксидантні властивості. Завдяки високому вмісту вітамінів E, C, каротиноїдів і природного з’єднання олеоканталу (що діє подібно до ібупрофену), вони захищають клітини від пошкоджень, спричинених вільними радикалами. Це сприяє уповільненню процесів старіння, зниженню ризику онкологічних хвороб, запобіганню запаленням, захисту печінки та профілактиці вікових патологій — зокрема серцево-судинних недуг і хвороби Альцгеймера.

Корисні жири, що містяться в оливках, зокрема олеїнова кислота, є джерелом мононенасичених жирних кислот. У поєднанні з поліфенолами, вітаміном E та іншими ліпідними компонентами, ці жири знижують рівень “поганого” холестерину та зменшують запальні процеси в організмі.

Крім того, антиоксидант олеуропеїн, який у значній кількості присутній в оливках, здатен гальмувати ріст ракових клітин, що свідчить про потенціал цього плоду в онкопрофілактиці.

Не менш вражають й переваги для зовнішнього вигляду. У ході досліджень встановлено, що оливки позитивно впливають на стан шкіри та волосся: вони зволожують, розгладжують шкіру, сприяють зменшенню акне та запобігають утворенню рубців. Ці властивості забезпечуються завдяки наявності цінних жирів і вітамінів C, E і K.