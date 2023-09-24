Які доступні продукти проти старіння працюють краще дорогих способів подовження життя та омолодження

Серед тих, хто хоче довго жити та має достатньо грошей для цього популярні швейцарські методи лікування стовбуровими клітинами, ін’єкції жовтої молодої плазми, портативні гіпербаричні кисневі камери тощо. Є багато способів витратити купу грошей, щоб жити довго.

Але всі ці дорогі та потенційно ризиковані методи довголіття можна замінити простою, дешевою їжею, яку можуть, щоб жити довго, вживати всі.

Експерти назвали продукти, які однозначно сприяють довголіттю та знаходяться поряд.

Які продукти допоможуть зберегти молодість та здоров'я

Броколі має антивіковий ефект. Напевно всі знають, що нітрати, які містять багато продуктів, перетворюючись на токсичні нітрозаміни в нашому організмі, можуть пошкодити ДНК і сприяти росту пухлин, таким чином викликати рак. Але мало хто знає, що нітрати, які містяться у броколі корисні для здорового старіння. А все тому, що коли ми їмо багаті нітратами овочі, такі як броколі, наш організм виробляє оксид азоту , який сприяє більш ефективному переміщенню кисню та поживних речовин по всьому тілу.

Якщо ви не любите броколі, інші листові овочі, як-от капуста, шпинат або рукола, а також буряк, морква та сира цвітна капуста також містять достатньо оксиду азоту, тому можуть замінити цей овоч.

Потужним анти оксидантом є глутатіон, який протидіє стресу, який наше тіло зазнає щодня, допомагаючи запобігти раку та підтримувати міцність нашої імунної системи. Наш організм самостійно виробляє глутатіон, але в міру старіння рівень глутатіону в крові знижується, піддаючи нас ризику розвитку нових захворювань. А різноманітні антиоксидантні добавки, які обіцяють підвищити рівень глутатіону, як правило, не дуже добре працюють і можуть навіть завдати певної шкоди. Низка досліджень, опублікованих у 2014 і 2015 роках показала, що антиоксидантні добавки, такі як таблетки глутатіону, можуть навіть сприяти підвищенню ризику раку як у мишей, так і у людей.

В той час такі продукти спаржа, авокадо, зелена квасоля та шпинат, є дешевим і простим, безпечнішим способом збільшити запаси глутатіону в організмові.

Вважається, що морква, сира петрушка, листова зелень і кабачки, гарбуз сприяють здоровому старінню, частково завдяки тим хімічним речовинам, які відповідають за їх яскраві кольори. Мало того, що ці овочі чудово підходять для здоров’я очей, вони багаті на каротиноїди, які мають значення для зниження загрози появи раку, діабету, серцево-судинних захворювань і навіть деменції. Не дарма дієти довгожителів, які живуть у Лома-Лінда (Каліфорнія), Окінава (Японія) та інших відомих "блакитних зонах" по всьому світу багаті каротиноїдами.

Отже, ті, хто мріє прожити довго та зберегти здоров'я , на думку світових фахівців дієтологів повинні включити до свого раціону:

броколі,

шпинат

руколу

буряк

моркву

сиру цвітну капусту

спаржу

авокадо

зелену квасолю

моркву,

петрушку,

листову зелень

кабачки,

гарбуз

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