Ці гриби варто додати до свого раціону: вчені стверджують, що вони мають протиракові властивості

Виявляється деякі види грибів мають протиракові властивості. Останні дослідження вчених з Португалії це підтверджують. Тому обов'язково додайте їх до свого раціону.

Вчені з Португалії вияснили, що печериці і білі гриби відрізняються від інших грибів наявністю протиракових властивостей. Результати їхніх досліджень були опубліковані на Medical Science Forum.

Під час дослідження вчені вивчали мікроРНК зібраних та висушених білих грибів, або Boletus edulis, та печериць, або Agaricus bisporus, використовуючи аніонообмінну хроматографію. Це особливий метод, який передбачає поділ речовин (їх полярних молекул та іонів) залежно від заряду за допомогою іонообмінної смоли.

Аніонообмінна хроматографія дозволяє провести якісне і кількісне визначення якості та чистоти реактивів, лікарських препаратів, очистити антибіотики та білкові сполучення від можливих домішок.

Щоб оцінити потенційну протиракову активність цих видів грибів, їх порівняли з такою ж у лисичках, або Cantharellus cibarius. Адже раніше за допомогою іншого дослідження було встановлено, що лисички допомагають пригнічити ракову активність. Тому ці гриби потрібно вживати за онкології.

Як виявили вчені, мікроРНК білих грибів та печериць містять унікальні частини (BEDA та BEDB у білих грибах і ABIA у печерицях). Оцінюючи їх ефективність як пухлинних супресорів, науковці дійшли висновку, що ABIA здатні знижувати життєздатність ракових клітин за концентрації 50 мкг/мл. А ось вищі дози цих частин можуть сильніше пригнічувати рак, але вони також цитотоксичні і для нормальних клітин.

Фракції BEDB також продемонстрували протиракові властивості.

Автори роботи наголошують, що потрібно проводити подальші дослідження для виявлення точних механізмів, які лежать у основі протипухлинної діяльності деяких видів грибів.

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