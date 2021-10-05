Ці напої змушують вас старіти швидше - дослідження

Якщо прибрати ці питні продукти, можна сповільнити процес старіння.

Деякі косметологи вважають, що темні кола під очима, принаймні частково, з'являються через пристрасть до вина та іншого алкоголю.

Алкоголь найпершим потрапляє під удар, коли йдеться про старіння. Однак, нове європейське дослідження виявляє зовсім іншу категорію напоїв, що можуть становити загрозу для молодості вашої шкіри та організму загалом.

Для дослідження, опублікованого минулого тижня в Current Nutrition Reports, група медиків з Туреччини та Іспанії відзначила те, що вони назвали "розривом між тривалістю життя та "тривалістю здоров'я", тривалістю життя без хвороб".

Інакше кажучи, вони визнали, що хоча в середньому люди, як правило, живуть довше, ніж у минулі століття, дані свідчать про те, що це не означає, що всі ми повністю здорові до кінця свого життя. Звичайно, одним із основних факторів, що впливають на старіння та самопочуття, є харчування людини.

Тож, після огляду минулих досліджень, група вчених дійшла висновку: на здоров’я та довголіття впливають напої із цукром.

Споживання солодких напоїв - цукрових бомб - матиме погані наслідки для здоров'я людей, включаючи ризик серцево-судинних захворювань, діабету та раку.

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Підсолоджені цукром напої асоціюються з окислювальним стресом та хронічним запаленням (що може спричинити захворювання), інсулінорезистентністю (що часто призводить до діабету) та порушенням мікробіоти кишечника. Ці процеси впливають на загальний фізичний стан, включаючи настрій та психологічне здоров’я.

Медичні дослідники стверджують, що заміна підсолоджених цукром напоїв більш здоровими може бути розумним варіантом для зменшення тягаря хронічних захворювань у людей, що старіють, і навіть для продовження життя та збереження здоров'я.

Здорова альтернатива напоям із цукром

Експериментально було доведено, що для формування і закріплення нової звички необхідно витратити 21 день. Однак не все так однозначно. Наука досі не знайшла остаточної відповіді на запитання, скільки ж часу потрібно для формування звички. Тому все індивідуально і залежить від складності самої звички. Дія стає звичкою тоді, коли виконується без протидії з боку організму. Розуміємо, що тим, хто звик до солодких напоїв, перейти на воду та чай за один день буде важко. Але спробувати варто. Почніть з малого - сьогодні пройдіть повз полиці з газованими напоями у супермаркеті.

Краще придбайте смачний якісний напій.

Чай

Дослідження показують, що чай корисний для здоров’я. Вживання цього напою може захистити вас від каменів у нирках, допоможе спалити жир.

Натуральний сік

Фруктовий, овочевий чи ягідний сік, вичавлений власноруч без додавання цукру - вдала альтернатива сніданку чи полуденку. Щодо пропорцій і правил вживання у вашому індивідуальному випадку, радимо проконсультуватися із дієтологом чи сімейним лікарем. Але, повірте, воно цього варте.

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Вода

Ось кілька наслідків недостатнього вживання води:

сухість у роті,

підвищений тиск і температура,

головний біль,

печіння в очах,

сонливість і запаморочення,

м’язові спазми та судоми,

ниркова недостатність.

Симптоми зневоднення організму у разі отруєння чи сонячного удару більш тяжкі. Додаються м'язова гіпотонія, сильний головний біль, нудота, сплутаність свідомості, почервоніння.

Тож звикайте пити корисне. Сподіваємося,що у вашому випадку звичка сформується ранніше, ніж через 21 день.

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