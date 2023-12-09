Ці продукти можуть "вбити": мідії, картопля та навіть томати — зберігайте перелік

Гриби

Звичайно всі знають, що не варто їсти бліду поганку чи мухомори. Але, виявляється, навіть звичайні печериці можуть бути небезпечними для здоров'я. Особливо, якщо неправильно їх вживати. Гриби мають одну особливість — вони накопичують токсичні речовини. І чим старіший гриб, тим більше таких речовин в ньому накопичилося. Саме тому не варто готувати гриби, які вже мають несвіжий вигляд. Тим більше, що продукти розкладання білків можуть викликати отруєння. Звичайно, може й нічого не бути від одного грибочка, але якщо приготувати багато, то ризик збільшується.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому не можна їсти рис та салат на другий день.

Червона квасоля

Чи задумувалися ви коли-небудь, чому звичайна квасоля так довго вариться? Справа в тому, що вона містить велику кількість фітогемагглютініна. Це вкрай небезпечна речовина, яка робить мембрани клітин вразливими перед токсинами. Щоб позбутися фітогемагглютініну, потрібно замочити продукт у воді, залишити на 7-9 годин, а потім тривалий час варити. До речі, воду, у якій ви замочували квасолю, варто злити і варити продукт в чистій.

Томати

В них міститься соланін — натуральний пестицид, який потрібен рослині, щоб вона могла боротися із грибком та цвіллю. Але ця речовина небезпечна і для людини. За великої кількості вона викликає блювання, нудоту та навіть появу галюцинацій. На щастя, боятися потрібно лише зелених помідорів, адже, коли вони достигають і стають червоними, то соланін опускається до мінімального рівня.

Картопля

Які продукти можуть бути отруйними / Фото: Pexels

В картоплі також міститься соланін, але в набагато більшій кількості. І натрапити на цей натуральний пестицид можна навіть у, здавалося б, зрілій картоплі, яка має лише злегка зелені края. Тому, якщо бачите таку бульбу — відразу викидайте. Але картопля небезпечна не лише через соланін. Виявляється, людина може отруїтися парами вуглекислого газу, які випускають бульби, що вже зіпсувалися. Зазвичай таке трапляється, якщо картоплю зберігають у великій кількості і в закритому приміщенні.

Домашні консерви

Якщо ви полюбляєте закрити на зиму перці, грибочки чи помідори, знайте, що це загрожує досить серйозними проблемами. Разом з цими продуктами у банку потрапляють спори бактерій, що виробляють ботулотоксин. Ця речовина викликає небезпечне захворювання ботулізм, що вражає нервову систему. Виробляється токсин у теплі за відсутності кисню, тому, якщо ви знаєте, що банка з соліннями навіть злегка нагрілася, краще її викинути. А захистити від розвитку бактерій допоможе кисле середовище, тому використовуйте під час соління оцет.

Мідії

Мідії — молюски, які фільтрують воду, а тому в них накопичуються токсичні речовини. Якщо ви сумніваєтесь у тому, як обробили мідії, краще їх не вживати. Існує високий ризик, що разом з ними до організму потраплять і токсини.

Лакриця

Хоча в нашій країні лакриця не дуже популярна, але варто запам'ятати, що її не можна вживати у великій кількості. Якщо на два тижні з'їсти понад 57 грамів, можна отримати серйозні проблеми з серцем, адже в цій рослині міститься гліциризин. Ця речовина зменшує кількість калію в організмі. А як відомо дефіцит калію призводить до серцевої недостатності та підвищення артеріального тиску.