Ці продукти можуть збільшити тривалість життя хворих на діабет - нове дослідження

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC), цукровий діабет - одна з провідних причин смерті. На щастя, згідно з новим дослідженням, яке було представлено на щорічній зустрічі Європейської асоціації з вивчення діабету (EASD) та вебресурсі для лікарів Medscape, певні продукти можуть збільшити тривалість життя хворих на цукровий діабет.

У мета-аналізі досліджень, проведених в основному в Сполучених Штатах і Європі, які зосереджувалися на смертності дорослих із діабетом 2 типу від усіх причин, дослідники звернули увагу на харчові звички, включаючи споживання та споживання таких макроелементів, як вуглеводи, білки та жири, а також мікроелементи або вітаміни та мінерали.

Вчені звернули увагу на добавки та вторинні рослинні сполуки, такі як поліфеноли. Під час досліджень спостереження проводилися в середньому через 10 років.

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Продукти у разі діабету

Отримані дані показали, що яйця та харчовий холестерин пов’язані з вищим ризиком смертності від усіх причин. Овочі та рослинний білок мали зворотний зв’язок, але дослідники відзначили, що він не був статистично значущим.

Також було виявлено, що цільні зерна, риба, клітковина та поліненасичені жирні кислоти омега-3 мають значний зв’язок зі зниженням ризику смертності від усіх причин для хворих на діабет 2 типу.

Дослідники виявили, що, щоб подовжити життя, хворим на діабет 2 типу потрібно додати до свого щоденного раціону лише одну порцію (близько 20 грамів) цільного зерна з таких продуктів, як чорний хліб, коричневий рис або сухі сніданки. Це знизило ризик смертності від усіх причин на 16%.

Окремо одна порція риби на тиждень (так, лише одна порція на тиждень!) знизила ризик на 5%, тоді як 100 міліграмів поліненасичених жирних кислот омега-3 на день знизили ризик на 13%. Всього 5 грамів клітковини на день було пов’язано зі зниженням на 14%.

"Цей мета-аналіз був 10-річним дослідженням, у якому розглядалися продукти, які часто пропагують у середземноморській дієті", - розповідає клінічний дієтолог Шеріл Муссатто.

За його словами, такі продукти харчування у раціоні маютьє чудові результати щодо покращення не тільки здоров’я серця, але й можливого зниження ризику деменції та навіть деяких видів раку.

Щодо того, як кожен із цих продуктів може допомогти хворим на діабет, Муссатто пояснює: "цільнозернові або 100% цільнозернові продукти можуть покращити чутливість до інсуліну та метаболізм глюкози, уповільнюючи засвоєння їжі, що, у свою чергу, перешкоджає кровотворенню. стрибки цукру".

"Від моменту, коли людині повідомляють, що у неї діабет 2 типу, ризик серцево-судинних захворювань зростає у 2-4 рази, ніж у людей без діабету. Ось чому споживання жирної риби, багатої омега-3 жирними кислотами, такими як лосось, білий тунець, сардини, скумбрія та палтус є чудовим вибором риби для зниження ризику серцевих захворювань та запалення", - сказав лікар.

За його словами, клітковина, яка міститься лише в продуктах рослинного походження, особливо важлива для лікування діабету.

Для всіх, хто хворіє на діабет, клітковина допомагає контролювати рівень цукру в крові, уповільнюючи травлення, запобігає засвоєнню організмом надто великої кількості жиру та холестерину, що знижує ризик розвитку хвороби серця, і це підтримує хороше травлення.

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