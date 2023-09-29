Ці продукти не можна розігрівати: лікарі попередили про небезпечні наслідки для здоров’я

Ми всі звикли повторно розігрівати їжу – так дуже зручно і швидко. Але лікарі рекомендують обережно ставитися до цього, адже повторний підігрів супу чи каші в мікрохвильовці може стати небезпечним для здоров’я. Спеціаліст з безпеки харчових продуктів, доктор Стейсі Дювенаж з Інституту природних ресурсів Грінвічського університету в Лондоні наголосила, що деякі страви не можна розігрівати повторно, оскільки це може спровокувати смертельні захворювання.

Яку їжу не можна розігрівати повторно, бо це небезпечно для здоров’я

За словами доктора є 8 продуктів, які не слід вживати на другий-третій день після приготування, бо це може призвести до важкого харчового отруєння. І після розігріву така їжа вже втрачає свої корисні властивості, тому користі від неї ви не отримаєте.

Рис. Це будь яка страва з рисом, оскільки рисове зерно містить бактерію Bacillus cereus. Яка під час приготування може загинути, але спори залишаються, і вони можуть пережити процес приготування рису. Ці бактерії ростуть при кімнатній температурі і здатні виробляти токсин, що призводить до отруєння. Бактерія викликає блювоту, діарею, болі у шлунку, було навіть зареєстровано кілька випадків смерті. Аби не мати проблем з отруєнням, рис варто тримати в холодильнику не більше 24 годин і нагрівати до 74 градусів при повторному вживанні.

Це будь яка страва з рисом, оскільки рисове зерно містить бактерію Bacillus cereus. Яка під час приготування може загинути, але спори залишаються, і вони можуть пережити процес приготування рису. Ці бактерії ростуть при кімнатній температурі і здатні виробляти токсин, що призводить до отруєння. Бактерія викликає блювоту, діарею, болі у шлунку, було навіть зареєстровано кілька випадків смерті. Аби не мати проблем з отруєнням, рис варто тримати в холодильнику не більше 24 годин і нагрівати до 74 градусів при повторному вживанні. Яйця взагалі не можна розігрівати. Цей білковий продукт потрібно з’їсти холодним після приготування упродовж 24 годин. Розігрів призведе до окислення білків, і у продукті з’являться канцерогенні речовини, які провокують появу злоякісних пухлин.

взагалі не можна розігрівати. Цей білковий продукт потрібно з’їсти холодним після приготування упродовж 24 годин. Розігрів призведе до окислення білків, і у продукті з’являться канцерогенні речовини, які провокують появу злоякісних пухлин. Гриби. Повторне нагрівання грибів руйнує їхній білок і всі поживні речовини продукту. Якщо їх довго зберігати при кімнатній температурі, а потім з’їсти, можуть початися болі в животі, блювота, проблеми з травленням. У важких ситуаціях, як у випадку з яйцями, це може викликати навіть рак.

Повторне нагрівання грибів руйнує їхній білок і всі поживні речовини продукту. Якщо їх довго зберігати при кімнатній температурі, а потім з’їсти, можуть початися болі в животі, блювота, проблеми з травленням. У важких ситуаціях, як у випадку з яйцями, це може викликати навіть рак. Шпинат і капуста дуже корисні, поки їх не розігрівати, тому цього варто уникати. Під час нагрівання у мікрохвильовці у продукті можуть утворюватися нітрозаміни – сполуки, що провокують рак носоглотки, стравоходу та шлунку.

дуже корисні, поки їх не розігрівати, тому цього варто уникати. Під час нагрівання у мікрохвильовці у продукті можуть утворюватися нітрозаміни – сполуки, що провокують рак носоглотки, стравоходу та шлунку. Картопля. Це незамінний продукт для людей по всьому світу. Вона недорога, але поживна і містить безліч вітамінів та мінералів. Однак при повторному розігріванні втрачає свої корисні властивості, і організму стає важче її перетравлювати. Картопля може мітити небезпечні бактерії, якщо залишиться при кімнатній температурі хоча б на кілька годин. А смертельні токсини, які виробляються бактерією Clostridium botulinum нікуди не діваються. Вони викликають ботулізм, що становить небезпеку для життя через ураження спинного та головного мозку. Спочатку ці токсини викликають нудоту та блювоту, а без належного лікування – м’язову слабкість та параліч.

Це незамінний продукт для людей по всьому світу. Вона недорога, але поживна і містить безліч вітамінів та мінералів. Однак при повторному розігріванні втрачає свої корисні властивості, і організму стає важче її перетравлювати. Картопля може мітити небезпечні бактерії, якщо залишиться при кімнатній температурі хоча б на кілька годин. А смертельні токсини, які виробляються бактерією Clostridium botulinum нікуди не діваються. Вони викликають ботулізм, що становить небезпеку для життя через ураження спинного та головного мозку. Спочатку ці токсини викликають нудоту та блювоту, а без належного лікування – м’язову слабкість та параліч. Морепродукти. Розігріті морепродукти не шкодять здоров’ю, тому їх можна їсти без остраху. Але тут варто дотримуватися правил приготування та зберігання продукту. Після приготування їх потрібно з’їсти упродовж 24 годин. І варто тримати морепродукти у холодильнику, це збереже їхню якість і смак, також захистить від отруєння.

Розігріті морепродукти не шкодять здоров’ю, тому їх можна їсти без остраху. Але тут варто дотримуватися правил приготування та зберігання продукту. Після приготування їх потрібно з’їсти упродовж 24 годин. І варто тримати морепродукти у холодильнику, це збереже їхню якість і смак, також захистить від отруєння. Курка. М’ясо птиці можна розігрівати повторно, але тут слід дотримуватися правила належної температури розігрівання. Щоб убити всі бактерії, які залишилися у м’ясі, курку потрібно розігріти до температури 75 градусів. Для цього можна використовувати термометр, що призначений спеціально для м’яса, щоб переконатися у правильності нагріву.

М’ясо птиці можна розігрівати повторно, але тут слід дотримуватися правила належної температури розігрівання. Щоб убити всі бактерії, які залишилися у м’ясі, курку потрібно розігріти до температури 75 градусів. Для цього можна використовувати термометр, що призначений спеціально для м’яса, щоб переконатися у правильності нагріву. Риба. Якщо рибу не зберігати у холодильнику, то у її м’ясі може вироблятися гістамін, який призводить до небезпечних реакцій у тих, хто її їсть. Люди можуть відчувати нудоту, біль у шлунку, мати діарею та блювати. Що супроводжуватиметься почервоніннями та висипаннями на шкірі, печінням у роті та низьким кров’яним тиском. Тому рибу слід розігрівати лише один раз і допоки вона не стане гарячою.

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