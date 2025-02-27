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Ці продукти ні в жодному разі не можна їсти на сніданок: вони підвищують рівень цукру у крові

Ці продукти ні в жодному разі не можна їсти на сніданок: вони підвищують рівень цукру у крові

Продукти, що підвищують цукор

Що не потрібно їсти на сніданок, щоб не було стрибка цукру

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, діабет посідає дев'яте місце серед причин смерті. Як відомо, існує чотири основні типи діабету: 1 тип, 2 тип, гестаційний (під час вагітності) та перед діабет, коли рівень глюкози в крові вищий за норму, але ще не достатньо високий для діагнозу діабету 2 типу.

"При діабеті 1 типу організм перестає виробляти інсулін, оскільки імунна система помилково атакує клітини підшлункової залози, що виробляють інсулін", - пояснює доктор Камілло Рікорді, директор Інституту дослідження діабету та Програми трансплантації клітин.

"При діабеті 2 типу підшлункова залоза виробляє інсулін, але організм стає стійким до нього. Спочатку вироблення інсуліну збільшується, щоб компенсувати його недостатній ефект, але згодом клітини, що виробляють інсулін, виснажуються, і вироблення інсуліну зменшується. На відміну від діабету 1 типу, багато випадків діабету 2 типу можна запобігти за допомогою дієти та фізичної активності", - зазначає доктор Рікорді

Дієта відіграє важливу роль при діабеті, оскільки вибір правильного харчування зможе уберегти від підвищення рівня цукру в крові.

Підвищення рівня цукру в крові може призвести до серйозних проблем, таких як хвороби серця, проблеми з нирками та пошкодження нервів. На думку  Меддісона Залінгера, дієтолога з Науково-дослідного інституту діабету Університету Маямі, "багато факторів можуть спричинити різке підвищення рівня цукру, наприклад, дієта, стрес, сон, інтенсивні фізичні вправи та ліки. Тимчасовий стрибок цукру — це нормально. Зазвичай рівень цукру підвищується, а потім повертається до норми". За її словами "Тривалі періоди високого рівня цукру в крові можуть пошкодити нирки, нерви, зір та серце. Людям з діабетом 1-го, 2-го типу або перед діабетом важче регулювати рівень цукру в крові через нездатність організму виробляти інсулін або через резистентність до інсуліну".

Людям з діабетом варто особливо уважно ставитися до свого харчування, адже деякі продукти можуть спричинити різкі стрибки цукру в крові, особливо якщо вживати їх у великих кількостях. З трьох основних поживних речовин – вуглеводів, білків і жирів – саме вуглеводи найбільше впливають на рівень цукру в крові. Білки та жири мають незначний вплив або не впливають взагалі.

Вуглеводи поділяються на прості та складні. Прості вуглеводи, такі як соки, газовані напої, солодощі, білий хліб і деякі фрукти, швидко підвищують рівень цукру. Складні вуглеводи, що містяться в цільнозернових продуктах, овочах, бобових, підвищують рівень цукру повільніше. Головна відмінність між цими двома групами – вміст клітковини. Клітковина уповільнює перетравлення вуглеводів і запобігає різким стрибкам цукру. Тому для контролю рівня цукру важливо враховувати не лише кількість вуглеводів, але і їх тип.

Тому знання того, які продукти слід обмежити, є ключовим для збереження здоров'я та допомоги в лікуванні діабету. Експерти зазначають, що ось цих 14 продуктів потрібно уникати на сніданок, тому що вони підвищують рівень цукру в крові.

 Продукти, які підвищують рівень цукру в крові

  1. бублики;
  2. млинці з сиропом;
  3. кава;
  4. вафлі;
  5. фруктові смузі;
  6. випічка;
  7. французькі тости;
  8. крепи;
  9. перероблені високовуглеводні пластівці для сніданку;
  10. ароматизовані йогурти;
  11. білий хліб;
  12. фастфуд;
  13. підсолоджена ароматизована вівсянка;
  14. гранола.

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