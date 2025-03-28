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Ці три напої п'ють всі довгожителі: додайте їх до свого раціону, щоб прожити понад 100 років
Дослідник довголіття Ден Бюттнер, вивчаючи так звані "блакитні зони" — місця, де багато людей досягають 100-річного віку, виявив основні звички, що сприяють тривалому й здоровому життю. Особливий акцент він зробив на напоях, які підтримують молодість і зміцнюють організм.
Про це пишуть у виданні Express.
Кава
У регіонах, де мешкає багато довгожителів, зокрема на грецькій Ікарії, італійській Сардинії та в костариканській Нікої, кава є невід’ємною частиною щоденного раціону.
Науковці довели, що цей напій може зменшувати ймовірність розвитку хвороби Паркінсона. Зокрема, у дослідженні 2000 року зазначено, що ключову роль у цьому відіграє кофеїн – головний активний компонент кави.
Тож регулярне вживання кави може позитивно впливати на здоров’я мозку.
Червоне вино
Мешканці "блакитних зон" не відмовляються від червоного вина, але вживають його в помірних кількостях – зазвичай від одного до трьох невеликих келихів на день. Найчастіше вони п’ють вино під час трапези в колі близьких людей.
Науковці з Національної медичної бібліотеки з’ясували, що помірне споживання цього напою може знижувати ризик ішемічної хвороби серця. Це пояснюється високим вмістом антиоксидантів, які зміцнюють серцево-судинну систему.
Вода
Окрім кави та вина, довгожителі приділяють велику увагу й воді, вживаючи її у достатній кількості щодня. За словами доктора Сунні Пателя, вода підтримує здоровий кровообіг і позитивно впливає на весь організм. Регулярне споживання чистої води допомагає зберігати життєву енергію та підтримувати високий рівень активності.
Увага! Ця інформація є ознайомчою та не призначена для встановлення діагнозу чи заміни професійних медичних рекомендацій.
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