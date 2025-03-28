Які напої п'ють довгожителі / © pixabay.com

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Про це пишуть у виданні Express.

Кава

У регіонах, де мешкає багато довгожителів, зокрема на грецькій Ікарії, італійській Сардинії та в костариканській Нікої, кава є невід’ємною частиною щоденного раціону.

Науковці довели, що цей напій може зменшувати ймовірність розвитку хвороби Паркінсона. Зокрема, у дослідженні 2000 року зазначено, що ключову роль у цьому відіграє кофеїн – головний активний компонент кави.

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Тож регулярне вживання кави може позитивно впливати на здоров’я мозку.

Червоне вино

Мешканці "блакитних зон" не відмовляються від червоного вина, але вживають його в помірних кількостях – зазвичай від одного до трьох невеликих келихів на день. Найчастіше вони п’ють вино під час трапези в колі близьких людей.

Науковці з Національної медичної бібліотеки з’ясували, що помірне споживання цього напою може знижувати ризик ішемічної хвороби серця. Це пояснюється високим вмістом антиоксидантів, які зміцнюють серцево-судинну систему.

Вода

Окрім кави та вина, довгожителі приділяють велику увагу й воді, вживаючи її у достатній кількості щодня. За словами доктора Сунні Пателя, вода підтримує здоровий кровообіг і позитивно впливає на весь організм. Регулярне споживання чистої води допомагає зберігати життєву енергію та підтримувати високий рівень активності.

Увага! Ця інформація є ознайомчою та не призначена для встановлення діагнозу чи заміни професійних медичних рекомендацій.

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