Ці звичайні звички підвищують ризик розвитку хвороби Альцгеймера

Лікарі розповіли, що може призвести до хвороби Альцгеймера.

Близько 6 млн людей живуть із хворобою Альцгеймера, що визначається Національним інститутом старіння як «розлад мозку, який повільно руйнує пам'ять та розумові здібності та, зрештою, здатність виконувати найпростіші завдання».

Число людей, які живуть із цим захворюванням, подвоюється кожні п'ять років у віці від 65 років.

Поки що немає ліків від цієї хвороби та її причини ще вивчаються, але є певні типові помилки способу життя, які можуть призвести до хвороби Альцгеймера.

Експерти пояснили, які звички можуть збільшити ризик захворіти на хворобу Альцгеймера. Читайте далі, щоб дізнатися більше – і щоб забезпечити своє здоров'я та здоров'я інших, не пропустіть ці симптоми COVID.

Звички, які можуть призвести до хвороби Альцгеймера

Доктор Персі Гріффін, який займається науковими дослідженнями в Асоціації хвороби Альцгеймера, пояснює: вивчення факторів способу життя, що впливають на індивідуальний ризик розвитку хвороби Альцгеймера, є непереконливими. Однак куріння, відсутність фізичних вправ, відсутність розумової стимуляції, поганий раціон та контроль артеріального тиску, відсутність лікування депресії та відсутність спілкування – все це звички, які можуть підвищити ризик хвороби.

Безрозбірний перегляд телевізійних програм

Психіатр Сем Занд каже, що пасивний спосіб життя та безперервний перегляд телевізійного контенту, а також бездумне повторення повсякденних завдань може уповільнити регенеративні здібності нашого мозку.

Погані звички під час сну

Час, проведений за смартфоном або комп'ютером увечері та вночі перед сном, може негативно позначитися на здатності організму відновлювати сили та функції.

Втрата мети, апатія

Нездатність мозку до адаптації після смерті близької людини, втрати роботи може стати причинами втрати життєвої мотивації. Без будь-якої мети, хоч би якою вона була, наш мозок малоактивний.

Вік має значення

Найбільшим фактором ризику хвороби Альцгеймера є вік. Після 65 років він подвоюється кожні п'ять років. Після 85 років сягає майже однієї третини».

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Генетика

Ще один поширений фактор ризику – спадковість. Ті, хто має прямих родичів, наприклад, батька, брата чи сестру із хворобою Альцгеймера, більш схильні до її розвитку. Існують також гени ризику, які підвищують можливість її появи, але не гарантують, що це відбудеться. Перший виявлений ген ризику залишається геном, який найбільше впливає на ризик. На відміну від генів ризику, існують також детерміновані гени, які — хоч і неймовірно рідкісні — гарантують, що у людей із цими генами розвинеться хвороба Альцгеймера.

Що викликає хворобу Альцгеймера?

Дослідники вважають, що немає жодної причини хвороби Альцгеймера. Швидше за все, вона розвивається через безліч факторів, таких як генетика, спосіб життя та навколишнє середовище. Хвороба Альцгеймера призводить до загибелі нервових клітин та втрати тканини мозку. Він різко стискається, впливаючи майже на всі його функції. клітини мозку – головні підозрювані.

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