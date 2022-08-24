Все про цілющі властивості баклажанів, кому не можна їсти синенькі

Чим корисні баклажани, кому краще обмежити його споживання, як вибирати баклажан, читайте в матеріалі ТСН.ua

Батьківщиною баклажана є Індія, там він ріс у дикому вигляді, але ось уже понад півтори тисячі років, як баклажан окультурений. Зазвичай баклажан овальної форми та фіолетового кольору, але іноді буває жовтуватого або пурпурового відтінку, а може навіть бути смугастим. Найкращі смакові якості у синювато-чорних довгастих злегка недозрілих плодів — зазвичай у таких баклажанах насіння мало і на смак вони ніжніші.

Як вибирати баклажани

Вибирати потрібно молоді плоди та не лише тому, що вони смачніші. У баклажані є така корисна речовина як соланін, але вона корисна в невеликій кількості. Саме соланін надає плодам трохи гіркий смак. А у перезрілому плоді соланіну занадто багато, що може спровокувати проблеми зі шлунком та подразнення стравоходу. Яким чином можна відібрати молодий баклажан? Його легко впізнати за станом шкірки та плодоніжки. Якщо плодоніжка коричневого кольору, такий баклажан зірваний був уже давно. Шкірка має бути без коричневих плям, молодий баклажан не буває зморшкуватим і сухим, а також слизьким або м'яким. Якщо ж сумніватися в молодості баклажана, щоб позбавитися зайвого вмісту солонину, потримайте його деякий час в розчині солі.

Корисні властивості баклажанів

Баклажан – продукт низькокалорійний, кращого продукту, щоб схуднути, просто немає. Плоди багаті на клітковину, яка виводить з організму не тільки надлишкову рідину, а й шлаки.

Баклажани містять вітаміни групи B, вітамін С, РР та каротин, а також такі необхідні організму мінеральні речовини, як калій, залізо, кальцій, магній, натрій та фосфор. Вітамін С, що міститься в баклажанах, захищає організм від інфекцій та застуд, вітаміни групи B зміцнюють нервову систему, сприяють боротьбі із безсонням та депресією.

Антоціан нісунін, яким багаті баклажани бореться з вільними радикалами, захищає клітини від окислення та пошкоджень, перешкоджає утворенню пухлин. Антоціани в баклажанах надають стінкам судин еластичність, знімають запалення та знижують ризик розвитку атеросклерозу.

Для тих, хто вирішив кинути палити, баклажан саме те, що потрібно. Завдяки тому, що у плодах міститься велика кількість вітаміну РР (нікотинової кислоти) баклажан допомагає організму легше перенести синдром скасовування та рекомендується тим, хто позбавляється нікотинової залежності.

Завдяки вмісту в плодах заліза, цинку та марганцю, баклажани показані при недокрів'ї та особливо корисні тим, у кого проблеми із судинною системою та серцем.

Баклажани можна споживати при цукровому діабеті та після перенесеного інсульту.

Баклажани перешкоджають утворенню холестерину. Тому вони дуже корисні людям похилого віку, для терапії та для профілактики атеросклерозу, серцево-судинних захворювань, що супроводжуються набряками.

Баклажани корисні для шкіри, тому що сприяють збереженню в ній вологи, а значить і рятуванню від зморшок. Корисні речовини, якими багаті плоди, допомагають тканинам регенеруватися, а шкірним покривам позбавлятися дрібних ранок. В одному баклажани міститься 10% денної норми марганцю, який необхідний для міцних кісток та здорової шкіри.

Шкода від баклажанів

Баклажани, належать до сімейства пасльонових, а, отже, містять алкалоїди. У людей схильних до проблем із суглобами, артритами та артрозами, ці речовини можуть викликати запалення. Як вже зазначалося вище, у перезрілих баклажанів може бути багато соланіну. А так, в цілому, баклажан дуже корисний продукт.

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