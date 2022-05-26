Цинк у продуктах: навіщо потрібен і де знайти

Цинк у продуктах: навіщо потрібен і де знайти

Цинк необхідний для роботи понад 300 ферментів та бере участь у багатьох важливих процесах у вашому організмі. Сьогодні розповідаємо про цинку у продуктах.

Цинк - один із найпоширеніших мікроелементів в організмі, після заліза. Чоловікам рекомендується з'їдати 11 мг цинку на день, а жінкам – 8 мг.

"Цинк грає роль таких процесах, як травлення і обмін речовин. Він потрібний для профілактики та зменшення вікових ушкоджень очей. Необхідний для здорової шкіри та підтримки слизових оболонок", - розповіла лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова.

А оскільки наше тіло не виробляє цинк природним шляхом, його потрібно отримувати із їжі.

Список продуктів харчування, що містять велику кількість цинку

М'ясо: курка, яловичина, свинина не тільки багаті на білок, але й містять пристойну порцію цинку

В одній склянці нарізаної готової курячої грудки без шкіри міститься 2,13 мг цинку.

Червоне м'ясо, особливо яловичина, містить багато цинку. Порція приготовленої яловичої вирізки вагою 85 г дасть вам 8,44 мг цинку.

Яйця містять помірну кількість цинку. 1 велике яйце містить близько 5% добової норми

Фото: pixabay.com

Картопля - одна велика картоплина містить приблизно 1 мг цинку, що становить 9% добової норми

Якщо ви не їсте м'яса, овочі допоможуть заповнити дефіцит цинку.

Бобові: нут, сочевиця та квасоля, також містять значну кількість цинку

Півсклянки вареної або консервованої квасолі містять 2,9 мг цинку, тобто приблизно 26% добової норми.

Корисні солодощі: сухофрукти і горіхи / Фото: pixabay.com

Вживання горіхів, таких як кедрові горіхи, кешью та мигдаль, може збільшити споживання цинку

100 г мигдалю містять 2.2 мг цинку, близько 18% добової норми.

Ще один горіх із високим вмістом цинку – це кешью. Порція 28 гр містить 15% добової норми.

16 грудня День всього, що вкрито шоколадом / Фото: Pexels

Темний шоколад

Чим темніший, тим більше цинку! Як правило, від 60 до 69% сортів какао містять близько 0,75 мг на 28 г, тоді як від 70 до 85% сортів какао містять трохи більше, 0,9 мг.

Фактично 100-грамова плитка 70-85% темного шоколаду містить 3,3 мг цинку, або 30% добової норми.

Раніше українська лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про найбільш доступні та поживні продукти.

Курячі яйця – одне з найкращих джерел високоякісного протеїну.

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