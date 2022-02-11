COVID-19: дослідники вказали на неврологічні ускладнення після перенесеного коронавірусу

Невідомо, чи можуть виникнути непередбачені неврологічні наслідки через роки після первинного зараження, але деякі відкриття вчені вже зробили.

Безліч неврологічних ускладнень, включаючи сплутаність свідомості, інсульт та нервово-м’язові розлади, проявляються під час гострого COVID-19.

Про це на основі декількох нових досліджень надає інформацію науковий журнал Science.

Крім того, такі захворювання, як порушення концентрації уваги, головний біль, сенсорні розлади, депресія і навіть психологічні розлади, пишуть науковці, можуть зберігатися протягом місяців після зараження, як частина сукупності симптомів, які зараз називають затяжним ковідом.

Навіть у молодих людей із легким початковим перебігом захворювання може розвинутися гострий нейропсихічний синдром COVID-19.

Механізми цього явища поки недостатньо вивчені, хоча дані в першу чергу вказують на імунну дисфункцію.

Associated Press

Неврологічні синдроми, що супроводжують COVID-19

Поки дослідники відмічають наступні неврологічні симптоми:

зміни рівня свідомості або когнітивної дисфункції,

слабкість і головний біль у госпіталізованих пацієнтів, які можуть бути пов’язані з будь-яким тяжким гострим захворюванням із дихальними та метаболічними порушеннями

Також є повідомлення про інсульти та гостре запалення або демієлінізацію центральної або периферичної нервової системи, висвітлювали специфічне ураження цереброваскулярних та нервових тканин.

Оскільки кількість випадків зросла, було визнано, що SARS-CoV-2 не тільки викликає респіраторні симптоми, але також може вражати багато систем органів, включаючи нирки, шлунково-кишковий тракт, серце та мозок.

Проведене у Великій Британії дослідження госпіталізованих пацієнтів виявило найбільш поширені неврологічні стани:

аносмія (втрата нюху),

інсульт,

зниженням здатності зосередити увагу,

запалення головного мозку,

енцефалопатія,

первинні психічні синдроми,

синдроми периферичних нервів

Ці стани мають різні патофізіологічні механізми. Наприклад, цереброваскулярні ускладнення виникають одночасно з появою респіраторних симптомів або навіть передують їм, у той час як центральні запальні захворювання та захворювання периферичних нервів виявляються в середньому через два тижні, що дозволяє припустити, що вони можуть бути результатом пери-або постінфекційних процесів.

Також читайте Чому лікарі називають омега-3 найкращими вітамінами для профілактики хвороби серця

Що показали дослідження тканини мозку померлих від COVID-19 пацієнтів

Незважаючи на ранні припущення, що SARS-CoV-2 може потрапити в центральну нервову систему (ЦНС) шляхом міграції через носову порожнину та нюховий шлях або через гематоенцефалічний бар’єр, аналіз спинномозкової рідини (СМР) у пацієнтів із нервово-психічними проявами майже однаково не вдалося виявити вірусну РНК за допомогою полімеразної ланцюгової реакції зворотної транскрипції.

Натомість переважна кількість доказів із ЦСЖ та тканини мозку свідчить про те, що імунна активація та запалення в ЦНС є основним фактором неврологічного захворювання при гострому COVID-19.

Справді, гістопатологічні дослідження тканини мозку пацієнтів, які померли від гострої форми COVID-19, показують лише обмежене виявлення нуклеїнової кислоти SARS-CoV-2 або вірусного білка в мозку, що узгоджується з результатами в спинномозковій рідині у живих пацієнтів.

Безпосереднє дослідження тканин головного мозку при розтині має застереження — ті, хто помер від гострої форми COVID-19, мали важке захворювання, яке може не бути таким для більшості людей, інфікованих SARS-CoV-2.

У багатьох перед смертю були системні або метаболічні порушення, які можуть сприяти розвитку патології неспецифічним чином. Однак, коли інфіковані клітини мозку людини виявляють рідко, вони не мають навколишніх скупчень запальних клітин, що свідчить про те, що присутність SARS-CoV-2 в ЦНС не провокує класичний вірусний енцефаліт.

Тож, неврологічні ускладнення після перенесеного COVID-19 розділили на три основні групи:

Симптоми з боку центральної нервової системи – головний біль та запаморочення, порушення мозкового кровообігу, енцефалопатія, енцефаліт.

Симптоми з боку периферичної нервової системи – аносмія (втрата нюху), синдром Гійєна-Барре (порушення чутливості), інші вегетативні розлади.

Пошкодження кістякових м'язів.

Associated Press

Симптоми затяжного COVID-19

З початку пандемії COVID-19 пацієнти описували тривалі синдроми після гострої інфекції, яка тепер називається затяжний COVID (Long COVID). Ці синдроми часто включають переважні неврологічні та психіатричні симптоми, такі як труднощі з пам’яттю, концентрацією та здатністю виконувати повсякденні завдання, часті головні болі, зміна шкірних відчуттів, вегетативна дисфункція, непосильна втома, а у важких випадках — марення та сплутаність свідомості.

Багатьом людям, які відчувають неврологічні симптоми, які зберігаються після гострого перебігу COVID-19, менше 50 років, вони були здоровими та активними до зараження. Примітно, що більшість із них ніколи не були госпіталізовані під час гострої хвороби COVID-19, що свідчить про легке початкове захворювання.

Багато симптомів, які відчувають люди при затяжному COVID, подібні до симптомів міалгічного енцефаломієліту/синдрому хронічної втоми (ME/CFS), який також вважається постінфекційним синдромом, спричиненим різними інфекційними агентами.

Неоднорідність симптомів, що вражають людей із Long COVID, та труднощі з визначенням того, які симптоми можуть бути наслідком інфекції SARS-CoV-2 у порівнянні із загостренням попередніх або випадкових станів, створюють величезні проблеми для розуміння механізмів та підходів до лікування, пишуть науковці.

У кількох роботах систематично класифікували або досліджували природну історію симптому Long COVID.

Стало відомо, що гострий COVID-19 підвищує ймовірність прискорення інфекції або провокує майбутній розвиток нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера або Паркінсона.

Також читайте Хвороба Альцгеймера: причини й симптоми

Неврологічні симптоми COVID-19 у дітей

Наразі немає інформації щодо наслідків для нервової системи COVID-19 у дітей, які зазвичай хворіють у легкій формі і мають незначні неврологічні або психіатричні симптоми під час або після гострого недугу.

Також невідомо, чи змінять противірусні або імуноцільові втручання на ранніх стадіях захворювання чи профілактична вакцинація проти COVID-19 траєкторію неврологічних ускладнень від хвороби.

Подальші дослідження можуть дати відповідь на ці запитання. Зрештою, інтервенційні випробування, засновані на цих відкриттях, необхідні, щоб визначити підходи до зменшення або зворотного впливу на нервову систему COVID-19, які відчувають величезна кількість людей у ​​всьому світі.

У матеріалі були використані наступні роботи: