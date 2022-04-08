COVID-сертифікат у "Дії" відображатиметься 1,5 року від дати щеплення

COVID-сертифікат у "Дії" відображатиметься 1,5 року від дати щеплення

Це дозволить українцям за кордоном пред'явити цифровий документ про отриману в Україні вакцинацію від COVID-19, отримати наступну потрібну дозу чи мати менші карантинні обмеження, ніж невакциновані особи.

МОЗ спільно з Мінцифри та НСЗУ ухвалили рішення не видаляти з Дії цифровий сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 протягом 545 днів від дати щеплення.

Термін відображення змінено у всіх видах сертифікатів, який підтверджує вакцинальний статус особи:

«жовтий» COVID-сертифікат, який підтверджує 1 дозу щеплення проти коронавірусної хвороби;

«зелений» COVID-сертифікат, який підтверджує 2 дози щеплення;

«бустерний» COVID-сертифікат, який підтверджує 3 дози щеплення.

Сертифікат не оновить нову кінцеву дату автоматично. Для цього потрібно повторно надіслати запит у застосунку або на порталі Дії. Так само як ви генерували свій нинішній сертифікат.

Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.