Цукрове обличчя: звідки з'являються прищі, зморшки і набряки

Те, що ви їсте, впливає на молодість обличчя. Чим загрожує надлишок цукру в раціоні?

Цукор - винуватець зморшок, прищів і набряків? Так.

Цукрове обличчя має свої ознаки І перш за все, це сіточка дрібних зморшок на лобі та верхніх повіках.

Але це далеко не всі ознаки, що видають людину, яка полюбляє солодке.

Ознаки цукрового обличчя вкажуть на надлишок цукру у раціоні чи його непереносимість

Якщо ви маєте стомлений вигляд, як би добре не відпочивали, вас мучить пігментація, не поспішайте все списувати на погану спадковість. Це красномовна ознака того, що цукор - ваш ворог. І його зловживання вам протипоказано. Організм вже не може пристосуватися і сигналізує станом шкіри і м'яких тканин.

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Ознаки цукрового обличчя

Навислі верхні повіки

Глибокі або дрібні горизонтальні борозни-зморшки на лобі

Втомлений вигляд

Мішки або синці під очима

Прищі на підборідді, скронях, зоні навколо рота. Якщо вам до 32 років можуть бути висипання на лобі і крилах носа

Пігментні плями

Тонка шкіра

Тьмяний колір обличчя (ознака підвищеного інсуліну)

Поріділі брови, які ніяк не хочуть відростати навіть при гарному догляді (через перевантаження надниркових залоз)

Якщо з цих ознак ви знайшли у себе 5 або більше, потрібно звернутися до лікаря, провести лабораторне дослідження і, можливо, скорегувати режим харчування.

Якщо нічого не змінити, передчасне старіння, збільшення пігментації, з'явиться глікація (передчасне старіння тканин). А організму завтра буде недостатньо тієї дози, яка його влаштовує сьогодні. Він стане вимагати її збільшення, і всі процеси підуть в рази швидше. Крім того, є гіпотеза, що цукрове особа може бути передвісником цукрового діабету.

Непереносимість продуктів відбивається на обличчі.

Як дізнатися: я просто погано виглядаю або у мене непереносимість цукру? Все просто. На два тижні відмовтеся від:

цукру

продуктів, що містять цукор

фруктози (вона міститься у фруктах)

прихованих цукрів.

Читайте склад продуктів перед їхньою покупкою. За 14 днів з організму виведеться цукор і продукти його розпаду, шкіра прийде в норму. Ви відзначите поліпшення без застосування яких би то ні було косметичних засобів.

Щойно ви повернетеся до звичного режиму споживання цукру, стан знову погіршиться. Доведеться скоротити його споживання довічно (або витрачати великі гроші на косметологів, не вирішуючи проблему зсередини).

Існує варіант того, що нічого не зміниться. Значить, причина не в тому, що ваш організм не справляється з переробкою цукру.

Шукати її доведеться на інших рівнях: можливо, порушені правила харчування, режим дня або позначається недостатній догляд за собою.

Як відмовитися від цукру

Лікар-косметолог Нігма Таліб, яка працює над проблемами здоров'я шкіри та її омолодження, стверджує, що відмовитися від цукру реально і без жертв.

Лікар-косметолог Нігма Таліб

Просто зараз ви скорочуєте споживання цукру вдвічі.

Тримайтеся в такому режимі два тижні.

Потім скорочуєте ще вдвічі.

Дотримуєтеся своєї нової норми.

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