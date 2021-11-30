Ця дієта може підвищити ризик розвитку раку шлунково-кишкового тракту

Розповідаємо про те, як вибір раціону впливає на здоров’я серця і кров’яний тиск.

Вплив харчування і вибору продуктів на загальне здоров’я ширше, ніж ви думаєте.

Дієта впливає на графік сну, здоров’я мозку і навіть статевий потяг.

Нове дослідження доводить, що вживання продуктів з високим вмістом жирів і цукру протягом тривалого часу може призвести до ризику розвитку раку шлунково-кишкового тракту.

У дослідженні, опублікованому в журналі Nature Metabolism, науковці представили результат експерименту, у якому вивчили 27 тис. кишкових клітин мишей. Деякі з тваринок отримували раціон з високим вмістом жирів і цукру. Інші - помірний.

Дослідники виявили, що стовбурові клітини в кишечнику мишей, які харчувалися продуктами з високим вмістом жирів і цукру, поділяються швидше. Вони відзначили, що цей швидкий поділ може сприяти розвитку і росту раку шлунково-кишкового тракту (ШКТ).

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У мишей, які сиділи на типовій західній дієті (споживання фастфуду, солодкого, смаженої та солоної їжі, хлібобулочних виробів, чипсів тощо), стовбурові клітини ділилися швидше, що могло підвищити небезпеку деяких видів раку.

Рак шлунково-кишкового тракту - це термін, що охоплює численні види раку в шлунково-кишковому тракті, включаючи рак стравоходу, рак шлунка, колоректальний рак, рак підшлункової залози та рак печінки.

Хоча це дослідження проводилося на мишах, його результати дають надію, що зміна дієти людини може допомогти їй боротися з цими небезпечними умовами.

Крім того, рак є не єдиним ризиком для здоров’я шлунково-кишкового тракту.

Перехід з дієти з високим вмістом жирів і цукру на дієту, яка безпечніша для кишечника, може допомогти вам захистити ШКТ, знизивши ризик ряду інших симптомів і захворювання.

«Коли ми їмо, ми не просто годуємо себе – ми годуємо трильйони мікробів, які живуть у нашому кишківнику, відомих як мікробіота», – каже дієтолог, що спеціалізується на здоров’ї шлунково-кишкового тракту, Коллін Д. Вебб.

За його словами, кишкова мікробіота впливає на здоров’я шлунково-кишкового тракту та відіграє ключову роль у розвитку та прогресуванні захворювання, а її вплив поширюється далеко за межі кишечника.

Найкращі дієти для здорової мікробіоти кишечника – це ті, які містять цілі або мінімально оброблені рослинні продукти, включаючи фрукти, овочі, цільні зерна, бобові, горіхи та насіння.

Щоб дізнатися більше про те, як харчуватися на шляху до здорового кишечника, познайомтеся з цими найкращими продуктами, які покращують здоров’я кишківника та запобігають цукровому діабету.