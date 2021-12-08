Ця харчова звичка може призвести до втрати м’язової маси з віком

М’язова маса вже природним чином зменшується з віком.
Згідно з новим дослідженням Scientific Reports, регулярне економне споживання поживних речовин - радикальна дієта може не тільки завдати шкоди численним системам, таким як серце, мозок і кишечник, але також може призвести до втрати м’язової маси з віком.
Це дуже важливо, тому що м’язова маса вже природним чином зменшується з віком. такий стан називається саркопенією - віковю атрофічню дегенеративню зміню скелетної мускулатури, що призводить до поступової втрати м'язової маси та сили.
В експерименті дослідники вивчали 1 211 учасників старше 65 років у Сінгапурі.
Вони виявили, що існує кілька факторів, які сприяють зниженню м’язової маси, включаючи соціально-економічний статус та основні хронічні захворювання, але особливо помітним є погане споживання їжі. Частково це може бути пов’язано з тим, що називають «анорексією старіння», або втратою апетиту, що призводить до зменшення споживання їжі. Коли це відбувається, люди похилого віку можуть не отримувати необхідних поживних речовин, а це означає, що незабаром може наступити швидка втрата м’язової маси.
Підтримка м’язової маси за допомогою таких стратегій, як регулярні фізичні вправи та вживання їжі, багатої поживними речовинами, може не тільки допомогти вашій загальній функції, але й навіть збільшити ваші шанси прожити довше. Згідно з дослідженням в Journal of Bone and Mineral Research, втрата м’язової маси може бути пов’язана з більш ранньою смертністю.
Дослідники вивчали групу з 839 чоловіків і жінок у віці старше 65 років протягом приблизно чотирьох років, записуючи їх склад тіла за допомогою сканування щільності кісток протягом тривалого часу. Вони розглядали "апендикулярну м'язову масу", тобто руки і ноги, а також підшкірний і вісцеральний жир.
Результати показали, що жінки з низькою апендикулярною масою мали в 63 рази більше шансів померти передчасно, ніж жінки з більшою масою м’язів рук і ніг. Чоловіки з низькою апендикулярною масою були в 11 разів більше схильні до ризику ранньої смертності.
М’язова маса відіграє ключову роль у стабілізації стегон і плечей. Коли ви втрачаєте цю стабільність і впадаєте, низька мінеральна щільність кісток означає, що у вас вищий ризик перелому.
З точки зору значної різниці між чоловіками та жінками, Перейра припускає, що гормональні зміни, пов’язані з менопаузою, можуть зіграти певну роль. Оскільки естроген різко падає, він може мати негативний вплив на м’язову масу, що призводить до втрати м’язової маси, а також до зменшення щільності кісток і збільшення жиру на животі.
Але саркопенія не є неминучою, додає вона, і її навіть можна виправити за допомогою таких звичок способу життя, як фізичні вправи, не паління та вживання продуктів, багатих поживними речовинами. Ця порада не тільки для людей середнього та старшого віку — чим раніше ви почнете, тим більше м’язової маси ви збережете з віком.
Щоб отримати поради щодо того, які продукти ви повинні їсти, щоб зберегти вашу м’язову масу, перегляньте 5 маленьких хитрощів у харчуванні, які з часом значно впливають на зниження ваги.