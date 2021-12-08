Ця харчова звичка може призвести до втрати м’язової маси з віком

Ця харчова звичка може призвести до втрати м’язової маси з віком

М’язова маса вже природним чином зменшується з віком.

Згідно з новим дослідженням Scientific Reports, регулярне економне споживання поживних речовин - радикальна дієта може не тільки завдати шкоди численним системам, таким як серце, мозок і кишечник, але також може призвести до втрати м’язової маси з віком.

Це дуже важливо, тому що м’язова маса вже природним чином зменшується з віком. такий стан називається саркопенією - віковю атрофічню дегенеративню зміню скелетної мускулатури, що призводить до поступової втрати м'язової маси та сили.

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В експерименті дослідники вивчали 1 211 учасників старше 65 років у Сінгапурі.

Вони виявили, що існує кілька факторів, які сприяють зниженню м’язової маси, включаючи соціально-економічний статус та основні хронічні захворювання, але особливо помітним є погане споживання їжі. Частково це може бути пов’язано з тим, що називають «анорексією старіння», або втратою апетиту, що призводить до зменшення споживання їжі. Коли це відбувається, люди похилого віку можуть не отримувати необхідних поживних речовин, а це означає, що незабаром може наступити швидка втрата м’язової маси.

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Підтримка м’язової маси за допомогою таких стратегій, як регулярні фізичні вправи та вживання їжі, багатої поживними речовинами, може не тільки допомогти вашій загальній функції, але й навіть збільшити ваші шанси прожити довше. Згідно з дослідженням в Journal of Bone and Mineral Research, втрата м’язової маси може бути пов’язана з більш ранньою смертністю.

Дослідники вивчали групу з 839 чоловіків і жінок у віці старше 65 років протягом приблизно чотирьох років, записуючи їх склад тіла за допомогою сканування щільності кісток протягом тривалого часу. Вони розглядали "апендикулярну м'язову масу", тобто руки і ноги, а також підшкірний і вісцеральний жир.

Результати показали, що жінки з низькою апендикулярною масою мали в 63 рази більше шансів померти передчасно, ніж жінки з більшою масою м’язів рук і ніг. Чоловіки з низькою апендикулярною масою були в 11 разів більше схильні до ризику ранньої смертності.

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М’язова маса відіграє ключову роль у стабілізації стегон і плечей. Коли ви втрачаєте цю стабільність і впадаєте, низька мінеральна щільність кісток означає, що у вас вищий ризик перелому.

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З точки зору значної різниці між чоловіками та жінками, Перейра припускає, що гормональні зміни, пов’язані з менопаузою, можуть зіграти певну роль. Оскільки естроген різко падає, він може мати негативний вплив на м’язову масу, що призводить до втрати м’язової маси, а також до зменшення щільності кісток і збільшення жиру на животі.

Але саркопенія не є неминучою, додає вона, і її навіть можна виправити за допомогою таких звичок способу життя, як фізичні вправи, не паління та вживання продуктів, багатих поживними речовинами. Ця порада не тільки для людей середнього та старшого віку — чим раніше ви почнете, тим більше м’язової маси ви збережете з віком.

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Щоб отримати поради щодо того, які продукти ви повинні їсти, щоб зберегти вашу м’язову масу, перегляньте 5 маленьких хитрощів у харчуванні, які з часом значно впливають на зниження ваги.