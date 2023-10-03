Ця популярна спеція лікує серце і на 34% знижує ризик передчасної смерті: дослідження вчених

Цю спецію додають до страв у всьому світі, вона стала невід’ємною частиною життя кожного, хто готує. Вчені неодноразово підтверджували її корисні властивості і вкотре довели – вона дійсно цілюща. Це перець чилі. Останні дослідження науковців дали змогу отримати деякі цікаві факти про реальні лікуючі властивості перцю для здоров’я серцево-судинної системи, пише Skeptical Raptor.

Чим корисний перець чилі для здоров’я: дослідження вчених

Вчені досліджували потенційні переваги постійного вживання перцю чилі у їжу. У цьому експерименті взяли участь понад 23 000 людей, яким сказали вести харчовий щоденник, щоб відстежувати вживання спеції. На підставі отриманих даних, людей поділили на групи: ті, хто їв дуже мало перцю, ті хто їв 2 рази на тиждень, ті, хто їв 4 рази на тиждень і ті, хто їв понад 4 рази на тиждень.

У результаті проведеного експерименту, на чолі з Маріалаурою Боначчо та її співробітниками, вчені дійшли деяких висновків щодо збільшення тривалості життя. Люди, що вживали перець понад 2 рази на тиждень, збільшили тривалість життя на 8,2 роки, порівняно з тими, хто його не їв або вживав дуже рідко. І це не залежало від віку людей чи харчових звичок, також враховувалася стать та кількість спожитих калорій на добу.

Як перець чилі впливає на здоров’я серця та довголіття

Дослідження показали, що у тих, хто регулярно їв перець чилі, ризик смертності, незалежно від причини, знизився на 23%. Наприклад, від хвороб серця ризик смертності знизився на 34%. Але вживання спеції не вплинуло на розвиток захворювання на рак.

Вчені порівняли дані цього дослідження з іншими та виявили, що вживання гострої їжі прямо впливає на зниження ризику смертності. За це відповідає секретний інгредієнт, що міститься у гострому перці – капсаїцин. Окрім того, що ця сполука дає гострий смак, вона ще сприятливо впливає на зміцнення серцево-судинної системи.

Висновки вчених щодо користі перцю чилі

Втім, у середовищі науковців із сумнівом ставляться до результатів дослідження. Оскільки метод ведення харчового щоденника – не дуже надійний спосіб для збору точних даних. Оскільки люди могли забувати їх вести або вказували не точні дані. Адже, напевно, не кожен може згадати, що він їв минулого тижня.

Окрім того, дослідники радять обережно ставитися до таких висновків, оскільки справа може бути не тільки у перцеві. Збалансоване харчування відіграє значно позитивнішу роль у забезпеченні здоров’я, ніж додавання гострої спеції до нездорової їжі.

Однак, це дослідження дуже цікаве і дає багато інформації для подальшого вивчення впливу перцю чилі на здоров’я серця. Але не варто відразу заливати їжу соусом із гострою спецією. Необхідно пам’ятати, що збалансоване харчування та здоровий спосіб життя відіграють ключову роль у підтримці міцного здоров’я та довголіття.

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