Щоб зберегти молодість, жінкам після 50 не варто робити цю популярну процедуру

Від якої процедури слід відмовитися жінкам у 50 років і як доглядати за шкірою, щоб подовжити її молодість.

Якщо бажаєте зберегти молодість своєї шкіри якнайдовше, косметологи радять відмовитися від цієї процедури.

Яку процедуру не слід робити зі своєю шкірою після 50 років

Процедура, від якої слід відмовитися у п’ятдесятирічному віці, – це відлущування шкіри обличчя та тіла з великими абразивними часточками у складі пілінгу. Хоча це один із найважливіших кроків у догляді за шкірою. Скраби видаляють змертвілі клітини, вирівнюють тон, звужують пори, прискорюють регенерацію клітин, нормалізують процеси дихання шкіри. Також скрабувальні косметичні засоби добре зменшують вікову пігментацію шкіри та підвищують її здатність утримувати достатню кількість вологи.

Тому не дивно, що засобами для пілінгів користуються всі жінки, які доглядають за собою та піклуються про свій зовнішній вигляд. Оскільки без скрабування шкіри не спрацюють інші засоби для догляду. Бо змертвілі клітини просто не дозволять проникнути у шкіру інгредієнтам інших косметичних засобів, щоб зробити свою роботу.

Лікарі-дерматологи пояснюють, що зрілій шкірі потрібно більше часу для загоєння. А надмірне відлущення великими абразивними часточками пілінгу може сильно пошкодити тканину, особливо, якщо шкіра схильна до сухості. Тому у віці 50+ швидше можна отримати багато шкоди, ніж користі від таких засобів.

Саме тому експерти радять жінкам після 50 років відмовитися від механічних пілінгів, і надати перевагу м’яким хімічним скрабам. Або взагалі обрати тонер з кислотами. Ці засоби дуже легко та ефективно впораються із усіма задачами, ще й залишать шкіру доглянутою та неушкодженою.

Як правильно вибрати пілінг для обличчя жінці 50 років

Для того, щоб ваша шкіра була якомога довше молодою і сяяла здоров’ям, дерматологи рекомендують вибирати засоби з гліколевою кислотою. Це самий м’який хімічний пілінг, який допомагає на відмінно впоратися із віковою пігментацією шкіри, м’яко відлущує змертвілі клітини, чудово звужує пори, також загоює подразнення та висипання. Такий косметичний засіб чудово підійде для сухої та нормальної шкіри.

Якщо у вас жирна шкіра, то у такому разі косметологи рекомендують використовувати у своєму догляді за шкірою пілінги із саліциловою кислотою. Оскільки ця кислота ефективно бореться з надмірним шкірним жиром. Вона дуже глибоко проникає в пори, очищуючи їх, водночас не пошкоджує шкіру. Також саліцилова кислота має протизапальні властивості, тому ефективно бореться з висипаннями на шкірі.

Як доглядати за шкірою після 50 років, щоб довше зберегти її молодість

Аби шкіра довше залишалася молодою та пружною, є кілька простих правил, які сповільнюють процеси старіння.

Стежте за своїм гормональним фоном. Лікарі рекомендують вживати продукти з умістом естрогенів: сочевицю, горох, квасолю, насіння льону, насіння соняшника, сою та горіхи.

Лікарі рекомендують вживати продукти з умістом естрогенів: сочевицю, горох, квасолю, насіння льону, насіння соняшника, сою та горіхи. Добре висипайтеся. Якісний сон – це запорука свіжої та сяйливої шкіри. Клітини шкіри оновлюються лише після 8-годинного сну. Недосипання дуже впливає на зовнішність жінки, видаючи її вік.

Якісний сон – це запорука свіжої та сяйливої шкіри. Клітини шкіри оновлюються лише після 8-годинного сну. Недосипання дуже впливає на зовнішність жінки, видаючи її вік. Здорове та збалансоване харчування. Обов’язково включайте у свій раціон продукти, які багаті на вітаміни та мінерали. Сніданок повинен бути ситним. Але не можна переїдати і наїдатися перед сном, щоб не перевантажувати печінку. Оскільки це дуже позначиться на кольорі шкіри, вона буде тьмяною.

Обов’язково включайте у свій раціон продукти, які багаті на вітаміни та мінерали. Сніданок повинен бути ситним. Але не можна переїдати і наїдатися перед сном, щоб не перевантажувати печінку. Оскільки це дуже позначиться на кольорі шкіри, вона буде тьмяною. Умивайтеся лише теплою водою. Холодна вода може призвести до порушення обмінних процесів у клітинах шкіри, а гаряча призведе до в’ялості. Освіжити шкіру після вмивання можна свіжим огірочком або листочком кімнатної рослини – алое вера.

Холодна вода може призвести до порушення обмінних процесів у клітинах шкіри, а гаряча призведе до в’ялості. Освіжити шкіру після вмивання можна свіжим огірочком або листочком кімнатної рослини – алое вера. Тонізуйте шкіру натуральними засобами. Це можуть бути трав’яні відвари з календули, ромашки чи м’яти. Для їхнього приготування можна брати негазовану мінеральну воду. Для догляду за шкірою навколо очей можна використовувати сік свіжого огірка.

Це можуть бути трав’яні відвари з календули, ромашки чи м’яти. Для їхнього приготування можна брати негазовану мінеральну воду. Для догляду за шкірою навколо очей можна використовувати сік свіжого огірка. Пийте достатню кількість води. Потрібно уникати зневоднення організму та епідермісу, тому слід випивати не менше 1,5 літра води на день, якщо немає жодних протипоказань за станом здоров’я.

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