Дантисти розповіли, коли насправді варто чистити зуби

Більшість дантистів вважають, що чищення зубів до сніданку – найкращий варіант.

Більшість дантистів вважають, що чистка зубів до сніданку — найкращий варіант, тому що така тактика допомагає створити максимально здорове середовище в роті, перш ніж почати вживати продукти та напої, які можуть пошкодити емаль або ясна.

Про це пише IFLS.

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Чищення зубів фторвмісною зубною пастою допоможе позбавитися бактерій у роті та покрити емаль додатковим захисним шаром.

Це дуже важливо, оскільки сучасні продукти харчування можуть руйнувати емаль, роблячи зуби вразливими для інфекцій і карієсу. Чистячи зуби перед сніданком, ви захистите свої зуби та ясна.

Чищення зубів сприяє виробленню слини, що допомагає розщеплювати їжу і підтримувати здорове середовище в порожнині рота.

Якщо ви хочете почистити зуби після їжі, то, як рекомендує Американська стоматологічна асоціація, краще спочатку промити рот простою водою, а потім почекати 30 хвилин (або 60, якщо ви з'їли щось особливо кисле), перш ніж братися за зубну щітку.

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Раніше стало відомо, чому погана гігієна ротової порожнини викликає небезпечні захворювання, аж до інсульту і депресії.

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