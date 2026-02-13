ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Корисні статті
Кількість переглядів
196
Час на прочитання
3 хв

Де ховається клітковина: перелік продуктів, щоб додати в раціон уже сьогодні

Клітковина ховається в кожній соковитій груші зі шкіркою, в ароматній вівсянці, що гріє зранку, та в густих бобових супах, які зігрівають узимку.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Продукти з клітковиною

Продукти з клітковиною / © Pixabay

Це справжній супергерой рослинного світу: він підтримує травлення, стабілізує рівень цукру в крові та насичує організм користю.

Найбагатші джерела клітковини:

  • Бобові: сочевиця, нут — 8–16 г на порцію;

  • Фрукти: малина, інжир — 6–10 г на 100 г;

  • Овочі: броколі, буряк, морква, капуста;

  • Злаки та висівки: до 40 г на 100 г.

Щоб набрати добову норму (25–38 г залежно від віку та статі), достатньо додати до раціону:

  • жменю мигдалю;

  • чашку вареної квасолі;

  • яблуко зі шкіркою.

Результат? Легкість у животі, стабільний настрій і захист від хронічних захворювань. Українські продукти — гречка, буряк, гарбуз — роблять шлях до здоров’я смачним і доступним. Харчування з клітковиною стає приємною звичкою, а не нудним обов’язком.

Розчинна та нерозчинна клітковина: у чому різниця

Розчинна клітковина — як м’який гель, обволікає шлунок, уповільнює всмоктування цукрів, переважає у вівсі та яблуках.

Нерозчинна клітковина — діє як щітка для кишківника, прискорює перетравлення, міститься у висівках та капусті.

Разом вони створюють справжню симфонію для мікробіому, годують корисні бактерії та допомагають організму залишатися здоровим.

Чому клітковина — ключ до довгого та енергійного життя

Уявіть кишківник як жвавий ринок: без клітковини — хаос, з клітковиною — порядок і достаток корисних бактерій. Вона:

  • Виводить токсини.

  • Стабілізує цукор і холестерин.

  • Бореться із запорами.

Дослідження підтверджують: щоденне споживання 25+ г клітковини знижує ризик серцевих захворювань на 15–30% та передчасної смерті.

Варіння трохи зменшує вміст волокон, але не знижує користь. Додайте спецій — і навіть прості страви стануть родинними фаворитами.

Фрукти та ягоди: солодкі союзники клітковини

  • Малина — 6,5 г/100 г, нерозчинна;

  • Сушений інжир — 9,8 г/100 г, розчинна;

  • Груша зі шкіркою — 3,1 г/100 г, змішана;

  • Чорнослив — 7,1 г/100 г, розчинна;

  • Авокадо — 6,7 г/100 г, розчинна.

Їжте фрукти зі шкіркою — це подвійна порція клітковини. Ягоди повільно вивільняють солодкість, допомагаючи контролювати переїдання.

Овочі: хрустка основа щоденного меню

  • Броколі — 2,6 г/100 г, багата сульфорафаном;

  • Буряк — 2,8 г/100 г, підтримує тиск;

  • Брюссельська капуста — 3,8 г/100 г, антиоксиданти;

  • Морква — 2,8 г/100 г, бета-каротин;

  • Гарбуз — 0,5 г/100 г, низькокалорійний.

Нерозчинна клітковина очищає кишківник, а овочі додають текстуру стравам. Починайте вечерю з салату — і перекуси стануть менш спокусливими.

Злаки, горіхи та насіння: компактні бомби волокон

  • Вівсяні пластівці — 10,6 г/100 г;

  • Гречка — 10 г/100 г;

  • Пшеничні висівки — 43 г/100 г;

  • Мигдаль — 12,5 г/100 г;

  • Насіння чіа — 34,4 г/100 г;

  • Насіння льону — 27,3 г/100 г.

Додавайте висівки до йогурту або кефіру, готуйте смузі з чіа та ягодами, замінюйте білий хліб на цільнозерновий — і половина добової норми клітковини вже забезпечена.

Лайфгаки: як легко збільшити клітковину в раціоні

  1. Їжте фрукти зі шкіркою.

  2. Замініть білий хліб на цільнозерновий.

  3. Бобові 2–3 рази на тиждень.

  4. Смузі з чіа, шпинатом і ягодами.

  5. Пийте достатньо води.

  6. Ведіть щоденник харчування.

Попкорн без масла або насіння соняшнику — чудові перекуси. Українська гречка та перловка — бюджетні, смачні і корисні. З клітковиною здоров’я стає не метою, а приємним бонусом до щоденних обідів.

Дата публікації
Кількість переглядів
196
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie