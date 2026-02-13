Де ховається клітковина: перелік продуктів, щоб додати в раціон уже сьогодні

Продукти з клітковиною / © Pixabay

Це справжній супергерой рослинного світу: він підтримує травлення, стабілізує рівень цукру в крові та насичує організм користю.

Найбагатші джерела клітковини:

Бобові: сочевиця, нут — 8–16 г на порцію;

Фрукти: малина, інжир — 6–10 г на 100 г;

Овочі: броколі, буряк, морква, капуста;

Злаки та висівки: до 40 г на 100 г.

Щоб набрати добову норму (25–38 г залежно від віку та статі), достатньо додати до раціону:

жменю мигдалю;

чашку вареної квасолі;

яблуко зі шкіркою.

Результат? Легкість у животі, стабільний настрій і захист від хронічних захворювань. Українські продукти — гречка, буряк, гарбуз — роблять шлях до здоров’я смачним і доступним. Харчування з клітковиною стає приємною звичкою, а не нудним обов’язком.

Розчинна та нерозчинна клітковина: у чому різниця

Розчинна клітковина — як м’який гель, обволікає шлунок, уповільнює всмоктування цукрів, переважає у вівсі та яблуках.

Нерозчинна клітковина — діє як щітка для кишківника, прискорює перетравлення, міститься у висівках та капусті.

Разом вони створюють справжню симфонію для мікробіому, годують корисні бактерії та допомагають організму залишатися здоровим.

Чому клітковина — ключ до довгого та енергійного життя

Уявіть кишківник як жвавий ринок: без клітковини — хаос, з клітковиною — порядок і достаток корисних бактерій. Вона:

Виводить токсини.

Стабілізує цукор і холестерин.

Бореться із запорами.

Дослідження підтверджують: щоденне споживання 25+ г клітковини знижує ризик серцевих захворювань на 15–30% та передчасної смерті.

Варіння трохи зменшує вміст волокон, але не знижує користь. Додайте спецій — і навіть прості страви стануть родинними фаворитами.

Фрукти та ягоди: солодкі союзники клітковини

Малина — 6,5 г/100 г, нерозчинна;

Сушений інжир — 9,8 г/100 г, розчинна;

Груша зі шкіркою — 3,1 г/100 г, змішана;

Чорнослив — 7,1 г/100 г, розчинна;

Авокадо — 6,7 г/100 г, розчинна.

Їжте фрукти зі шкіркою — це подвійна порція клітковини. Ягоди повільно вивільняють солодкість, допомагаючи контролювати переїдання.

Овочі: хрустка основа щоденного меню

Броколі — 2,6 г/100 г, багата сульфорафаном;

Буряк — 2,8 г/100 г, підтримує тиск;

Брюссельська капуста — 3,8 г/100 г, антиоксиданти;

Морква — 2,8 г/100 г, бета-каротин;

Гарбуз — 0,5 г/100 г, низькокалорійний.

Нерозчинна клітковина очищає кишківник, а овочі додають текстуру стравам. Починайте вечерю з салату — і перекуси стануть менш спокусливими.

Злаки, горіхи та насіння: компактні бомби волокон

Вівсяні пластівці — 10,6 г/100 г;

Гречка — 10 г/100 г;

Пшеничні висівки — 43 г/100 г;

Мигдаль — 12,5 г/100 г;

Насіння чіа — 34,4 г/100 г;

Насіння льону — 27,3 г/100 г.

Додавайте висівки до йогурту або кефіру, готуйте смузі з чіа та ягодами, замінюйте білий хліб на цільнозерновий — і половина добової норми клітковини вже забезпечена.

Лайфгаки: як легко збільшити клітковину в раціоні

Їжте фрукти зі шкіркою. Замініть білий хліб на цільнозерновий. Бобові 2–3 рази на тиждень. Смузі з чіа, шпинатом і ягодами. Пийте достатньо води. Ведіть щоденник харчування.

Попкорн без масла або насіння соняшнику — чудові перекуси. Українська гречка та перловка — бюджетні, смачні і корисні. З клітковиною здоров’я стає не метою, а приємним бонусом до щоденних обідів.