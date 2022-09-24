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Де не можна зберігати презервативи: корисні поради

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Де не можна зберігати презервативи: корисні поради

Фото: pixabay.com

Щоб секс був безпечним, потрібен не лише презерватив, а ще його правильне зберігання.

Слід-кільце від презерватива в гаманці – це, звісно, сексі (насправді – ні), але тримати його там все ж не треба. Вирішили нагадати, як і де краще зберігати презерватив, щоб він продовжував робити твій секс безпечним, а букети на побаченнях були лише квіткові.

Про це пише uahealth в Instagram. 

Правила зберігання презервативів

  • Ні – гаманцю!

У гаманці засіб контрацепції піддається зайвому тертю. Як результат на латексі можуть з'явитися мікротріщини, і захисні якості презерватива значно знижуються. 

  • Кишені джинсів теж ні!

Місце надто тепле + ситуація, як із гаманцем, – є тертя під час ходіння. Це може стати причиною пошкодження і без того тонкого латексного виробу. А ще ти можеш на щось сісти та проколоти його.

  • А бардачок автомобіля? 

Ні. Влітку автомобіль дуже нагрівається, а взимку там холодно. Туди ж холодильник чи місця біля батарей.

  • Може ванна або кухня?

Підвищена вологість та висока температура також руйнує латекс.

  • А де ж можна?

У тумбочці біля ліжка, де немає прямих сонячних променів, немає перепадів температур, де сухо і затишно.

Якщо тобі потрібно носити його з собою, то краще купи спеціальний футляр для презерватива і носи його у сумці-бананці, але в окремій кишені. 

  • Важливо: у презервативів є строк придатності. Перевіряйте його час від часу.

Нагадаємо, у деяких супермаркетах Києва під час локдауну заборонили продавати презервативи. Стелажі із ними співробітники крамниць заклеїли жовто-чорними стрічками. 

Hindustan Times пише про збільшення продажів презервативів в індійських аптеках, Reuters повідомляє про подібну ситуацію в Китаї.

Під час коронавірусної кризи також переживає бум попит на порнофільми та сексуальні іграшки.

У В'єтнамі поліція накрила ділків, які перепродавали використані презервативи

У В'єтнамі поліція накрила ділків, які перепродавали використані презервативи

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
408
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