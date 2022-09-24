Де не можна зберігати презервативи: корисні поради

Щоб секс був безпечним, потрібен не лише презерватив, а ще його правильне зберігання.
Слід-кільце від презерватива в гаманці – це, звісно, сексі (насправді – ні), але тримати його там все ж не треба. Вирішили нагадати, як і де краще зберігати презерватив, щоб він продовжував робити твій секс безпечним, а букети на побаченнях були лише квіткові.
Про це пише uahealth в Instagram.
Правила зберігання презервативів
- Ні – гаманцю!
У гаманці засіб контрацепції піддається зайвому тертю. Як результат на латексі можуть з'явитися мікротріщини, і захисні якості презерватива значно знижуються.
- Кишені джинсів теж ні!
Місце надто тепле + ситуація, як із гаманцем, – є тертя під час ходіння. Це може стати причиною пошкодження і без того тонкого латексного виробу. А ще ти можеш на щось сісти та проколоти його.
- А бардачок автомобіля?
Ні. Влітку автомобіль дуже нагрівається, а взимку там холодно. Туди ж холодильник чи місця біля батарей.
- Може ванна або кухня?
Підвищена вологість та висока температура також руйнує латекс.
- А де ж можна?
У тумбочці біля ліжка, де немає прямих сонячних променів, немає перепадів температур, де сухо і затишно.
Якщо тобі потрібно носити його з собою, то краще купи спеціальний футляр для презерватива і носи його у сумці-бананці, але в окремій кишені.
- Важливо: у презервативів є строк придатності. Перевіряйте його час від часу.
Нагадаємо, у деяких супермаркетах Києва під час локдауну заборонили продавати презервативи. Стелажі із ними співробітники крамниць заклеїли жовто-чорними стрічками.
Hindustan Times пише про збільшення продажів презервативів в індійських аптеках, Reuters повідомляє про подібну ситуацію в Китаї.
Під час коронавірусної кризи також переживає бум попит на порнофільми та сексуальні іграшки.