Де отримати інформацію щодо надання медичної допомоги під час воєнного стану

Де отримати інформацію щодо надання медичної допомоги під час воєнного стану

Усі дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів — безоплатні.

Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.

У контакт-центрі можна дізнатися:

Які зміни у правилах отримання медичної допомоги діють під час воєнного стану?

Як отримати медичну допомогу людям, які переїхали в інші регіони через бойові дії?

Яку допомогу надає найближча лікарня в межах Програми медичних гарантій?

Як отримати «Доступні ліки»?

Як і де отримати препарати інсуліну?

У яких випадках потрібне направлення та як ним скористатися?

Графік роботи: з 9:00 до 18:00 у робочі дні (у п’ятницю — до 16:45). В інший час автовідповідач може надати відповіді на більшість питань.