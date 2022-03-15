Де знайти препарати для тиреоїдної терапії під час війни

Де знайти препарати для тиреоїдної терапії під час війни

Через ажіотаж, спричинений російськими воєнними діями, українці викупили в аптеках запаси препаратів, призначених для лікування захворювань щитовидної залози, зокрема медикаменти з діючою речовиною левотироксин.

МОЗ разом з партнерами та дистриб’юторами працюють над відновленням аптечного асортименту ліків для тиреоїдної терапії.

Наразі препарати перебувають на аптечних складах.

Так, на складах компанії «Оптіма-Фарм» є 23,6 тис. упаковок L-тироксину та 8,8 тис. упаковок еутироксу. На складах компаній АСІНО є близько 300 тис. упаковок еутироксу. Також очікується поставка 217 тис. упаковок різного дозування L-тироксину від компанії «Берлін-Хемі».

Найближчим часом ці препарати будуть розвезені до аптек. Оперативно отримати інформацію про наявність препаратів для тиреоїдної терапії в аптечних закладах можна за допомогою сервісу.

Нагадаємо, зважаючи на складні обставини, у яких опинилися багато українців у зв’язку з військовою агресією РФ, уряд вніс зміни до постанови КМУ № 854 «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення», передає Урядовий портал.