Дефіцит вітаміну В12: як він впливає на шкіру та апетит

Вітамін В12 відіграє важливу роль для правильного розвитку й функціонування центральної нервової системи, а також для утворення здорових еритроцитів і синтезу ДНК. Дефіцит вітаміну особливо часто зустрічається серед людей похилого віку. Втім, він дуже поширений і серед молоді.

Які симптоми дефіциту вітаміну В12 – читайте в матеріалі ТСН.ua.

Зауважимо, що вітамін В12 міститься у продуктах тваринного походження. Зокрема, це м'ясо, морепродукти, кисломолочний сир. Відтак вегетаріанцям важко отримувати його в достатній кількості. Рослинні продукти, на жаль, не містять В12, хіба що вони спеціально ним збагачені.

Ознаки нестачі В12:

анемія

постійна втома або слабкість

бліда шкіра

прискорене серцебиття

втрата апетиту

втрата ваги

сплутаність свідомості

погіршення пам'яті

Важливість вітаміну В12:

перешкоджає анемії, бо кобаламін підвищує вироблення червоних кров’яних клітин

оздоровлює серце разом з іншими вітамінами групи B (В6, В9)

допомагає організму виробляти речовину мієлін, що захищає мозкові нейрони від розвитку запальних процесів

полегшує труднощі під час ходьби, поколювання в ногах

захищає зоровий нерв від запалення і пошкоджень, здатних призводити до дегенерації жовтої плями та сліпоти

знижує ризик розвитку деменції

забезпечує роботу кишківника

Нагадаємо, лікарі назвали фрукт, який допоможе запобігти деменції та хворобі Альцгеймера.

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