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Дефіцит вітаміну В12: як він впливає на шкіру та апетит

Дефіцит вітаміну В12: як він впливає на шкіру та апетит

Вітаміни

Вітамін В12 міститься у продуктах тваринного походження.

Вітамін В12 відіграє важливу роль для правильного розвитку й функціонування центральної нервової системи, а також для утворення здорових еритроцитів і синтезу ДНК. Дефіцит вітаміну особливо часто зустрічається серед людей похилого віку. Втім, він дуже поширений і серед молоді.

Які симптоми дефіциту вітаміну В12 – читайте в матеріалі ТСН.ua.

Зауважимо, що вітамін В12 міститься у продуктах тваринного походження. Зокрема, це м'ясо, морепродукти, кисломолочний сир. Відтак вегетаріанцям важко отримувати його в достатній кількості. Рослинні продукти, на жаль, не містять В12, хіба що вони спеціально ним збагачені.

Ознаки нестачі В12:

  • анемія
  • постійна втома або слабкість
  • бліда шкіра
  • прискорене серцебиття
  • втрата апетиту
  • втрата ваги
  • сплутаність свідомості
  • погіршення пам'яті

Важливість вітаміну В12:

  • перешкоджає анемії, бо кобаламін підвищує вироблення червоних кров’яних клітин
  • оздоровлює серце разом з іншими вітамінами групи B (В6, В9)
  • допомагає організму виробляти речовину мієлін, що захищає мозкові нейрони від розвитку запальних процесів
  • полегшує труднощі під час ходьби, поколювання в ногах
  • захищає зоровий нерв від запалення і пошкоджень, здатних призводити до дегенерації жовтої плями та сліпоти
  • знижує ризик розвитку деменції
  • забезпечує роботу кишківника

Нагадаємо, лікарі назвали фрукт, який допоможе запобігти деменції та хворобі Альцгеймера.

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