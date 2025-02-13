Дефіцит вітаміну В12: як він впливає на шкіру та апетит

Вітамін В12 міститься у продуктах тваринного походження.
Вітамін В12 відіграє важливу роль для правильного розвитку й функціонування центральної нервової системи, а також для утворення здорових еритроцитів і синтезу ДНК. Дефіцит вітаміну особливо часто зустрічається серед людей похилого віку. Втім, він дуже поширений і серед молоді.
Які симптоми дефіциту вітаміну В12 – читайте в матеріалі ТСН.ua.
Зауважимо, що вітамін В12 міститься у продуктах тваринного походження. Зокрема, це м'ясо, морепродукти, кисломолочний сир. Відтак вегетаріанцям важко отримувати його в достатній кількості. Рослинні продукти, на жаль, не містять В12, хіба що вони спеціально ним збагачені.
Ознаки нестачі В12:
- анемія
- постійна втома або слабкість
- бліда шкіра
- прискорене серцебиття
- втрата апетиту
- втрата ваги
- сплутаність свідомості
- погіршення пам'яті
Важливість вітаміну В12:
- перешкоджає анемії, бо кобаламін підвищує вироблення червоних кров’яних клітин
- оздоровлює серце разом з іншими вітамінами групи B (В6, В9)
- допомагає організму виробляти речовину мієлін, що захищає мозкові нейрони від розвитку запальних процесів
- полегшує труднощі під час ходьби, поколювання в ногах
- захищає зоровий нерв від запалення і пошкоджень, здатних призводити до дегенерації жовтої плями та сліпоти
- знижує ризик розвитку деменції
- забезпечує роботу кишківника
Нагадаємо, лікарі назвали фрукт, який допоможе запобігти деменції та хворобі Альцгеймера.
Читайте також: